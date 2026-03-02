Así es la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala: colonial, con arcos de plantas y árboles que la protegen

Oriana Sabatini y Paulo Dybala comparten un hogar en Italia que se distingue por su estilo colonial, con arcos rodeados de plantas y árboles que lo envuelven en un entorno natural. La propiedad de la pareja combina sencillez y diseño minimalista, creando un espacio armónico y funcional, pensado para transmitir calma y la vida cotidiana.

Con estilo colonial y variedad de plantas, la casa que comparten Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Oriana Sabatini y Paulo Dybala

La propiedad está ubicada en una zona exclusiva de Piamonte, a pocos kilómetros al sur de Turín. Se caracteriza por una estructura clara y funcional. Los arcos exteriores son los grandes protagonistas del diseño, aportando un aire tradicional y elegante, mientras que la vegetación se integra con el entorno. El interior mantiene un estilo minimalista, con espacios abiertos y luminosos, donde predominan los tonos neutros.

El estilo elegido por Paulo Dybala y Oriana Sabatini responde a una búsqueda de equilibrio entre lo clásico y lo moderno. Los ambientes transmiten serenidad, con mobiliario sencillo y materiales que refuerzan la idea de una casa pensada para el descanso, la vida cotidiana y para compartir con amigos.

La casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Uno de los aspectos más llamativos de la relación de la residencia es el jardín exterior, donde se aprecia gran cantidad de vegetación. Los árboles que rodean la propiedad no solo brindan sombra y frescura, sino que también generan privacidad. Los arcos cubiertos de plantas funcionan como un marco verde que conecta la vivienda con el paisaje.

Dentro de la casa de Paulo Dybala y Oriana Sabatini, los ambientes se organizan de manera práctica, sin excesos. A través de sus redes sociales, la pareja suele compartir distintas imágenes que muestran cómo organizan cada ambiente y los detalles decorativos que decidieron incluir, reforzando el estilo minimalista.

Oriana Sabatini

En las publicaciones de la pareja, se puede ver que la paleta cromática de cada espacio se centra en blancos, grises y tonos tierra. Por otro lado, los muebles refuerzan la idea de un estilo que privilegia la comodidad y la relajación. La cocina y el comedor se integran en un espacio abierto, pensado para compartir momentos cotidianos con amigos y familia.

Paulo Dybala

