Así es la increíble cabaña de Noelia Marzol en San Martín de los Andes: construida con madera, estufa hogar XL y baño vintage

Noelia Marzol eligió San Martín de los Andes para disfrutar de unos días de descanso junto a su familia y, como suele hacer en cada viaje, compartió con sus seguidores algunas postales de la escapada. Sin embargo, esta vez no solo llamó la atención por los momentos que vivió en la nieve, sino también por el alojamiento donde decidió hospedarse.

Así es la cabaña de Noelia Marzol

A través de sus redes sociales, Noelia Marzol dejó ver los distintos rincones de la imponente cabaña que combina materiales naturales, una arquitectura típica de la Patagonia y ambientes pensados para disfrutar del invierno. Cada uno de sus espacios refleja un estilo cálido y acogedor, completamente integrado al paisaje que la rodea.

La impresionante cabaña en donde se hospeda Noelia Marzol

Construida íntegramente con troncos de madera, la cabaña donde se hospeda Noelia Marzol mantiene el clásico estilo de las viviendas patagónicas. Desde el exterior se destacan sus amplios balcones, la estructura robusta y los grandes ventanales que permiten contemplar el bosque y el paisaje nevado desde prácticamente cualquier ambiente de la casa.

Así es la cabaña de Noelia Marzol

La misma estética continúa en el interior, donde paredes, techos, columnas y escaleras conservan la madera como elemento central de la decoración. Los muebles de inspiración campestre y los materiales nobles terminan de crear una atmósfera cálida, ideal para disfrutar de los días más fríos en la montaña.

Los detalles que llaman la atención de la cabaña de Noelia Marzol

Uno de los ambientes que más se destacó de la cabaña de Noelia Marzol fue el living, presidido por una impresionante estufa hogar XL revestida en piedra. Además de convertirse en la principal fuente de calefacción, el hogar a leña funciona como el corazón de la casa, creando un espacio ideal para compartir reuniones familiares después de una jornada al aire libre.

Así es la cabaña de Noelia Marzol

Otro de los rincones que despertó interés fue el baño, decorado con un marcado estilo vintage. La bacha metálica de aspecto antiguo, apoyada sobre un mueble de madera maciza y acompañada por griferías de diseño clásico, aporta un encanto especial al ambiente. Durante su estadía, Noelia Marzol también mostró distintos momentos junto a su familia disfrutando de juegos de mesa, caminatas por senderos rodeados de vegetación y la tranquilidad que ofrece este refugio de montaña en plena Patagonia.