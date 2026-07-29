Si hay una pareja que conserva el diálogo y el respeto aun tiempo después de haberse separado y de haber formado cada uno nuevas familias, esa es la de Carolina "Pampita" Ardohain y Benjamín Vicuña.

Las vacaciones ensambladas de Pampita y Benjamín Vicuña junto a sus hijos

Ya no es novedad verlos compartir momentos en armonía, una situación que el actor chileno valora especialmente, al no darse de la misma manera con otra de sus exparejas. Esta vez ambos coincidieron en el mismo destino para disfrutar de las vacaciones de invierno: Cerro Bayo, en Villa La Angostura.

Benjamín Vicuña con Magnolia y Amancio en Villa La Angostura.

Pampita viajó junto a su hija Anita, quien celebró allí su quinto cumpleaños, y con los tres hijos que tuvo con Benjamín, Bautista (18), Beltrán (14) y Benicio (11). Por su parte, Vicuña llegó acompañado por su actual pareja, Ana Espasandín, los hijos de ella y los dos hijos que tuvo con Eugenia "La China" Suárez, Magnolia (8) y Amancio (6).

Un verdadero escenario de familias ensambladas que permitió que todos compartieran unas vacaciones de invierno como pocas veces antes.

Anita García Moritán festejó su cumpleaños junto a sus tres hermanos.

Tanto el grupo de Pampita como el de Benjamín, al igual que otras figuras como Marcela Kloosterboer, eligieron hospedarse en el Hotel Las Balsas, ubicado a orillas del lago Nahuel Huapi y a unos ocho kilómetros del centro de esquí.

Fue allí donde una mañana se vio a Pampita disfrutar de un ascenso a la montaña junto a Bautista y Anita, mientras que más tarde Benjamín recorrió la zona con Ana Espasandín, los hijos de ella, Magnolia y Amancio.

Marcela Kloosterboer, Benjamín Vicuña y Anita Espasandin con sus hijos en la Patagonia.

Todos se animaron al esquí y al snowboard, aprovechando la abundante nieve que cayó durante las últimas semanas en la Patagonia y disfrutando de jornadas dedicadas al deporte y a la vida en familia.

Uno de los momentos más especiales del viaje ocurrió el jueves 23, cuando todos almorzaron juntos en el Parador 1500. Allí compartieron platos de cocina regional y de montaña, como guisos caseros y sándwiches, mientras disfrutaban de las vistas panorámicas hacia los lagos que rodean el cerro.

El cumpleaños de Anita, el momento más emotivo

Otro de los instantes más especiales de las vacaciones fue el cumpleaños de Anita, quien celebró sus cinco años vestida de rosa y rodeada por sus hermanos.

Pampita compartió las imágenes en sus redes sociales y le dedicó un emotivo mensaje: "¡5 años, Anita de mi corazón! Todo se volvió rosa y brillante desde que llegaste a nuestras vidas".

Pampita disfrutó de unos días en la nieve con sus cuatro hijos.

Luego agregó: "¡No paramos de reír con tus risas, bailes, canciones y ocurrencias. Somos tan afortunados de tenerte! ¡Felicidades hoy y siempre hijita amada!".

Durante la celebración, Anita sopló una velita acompañada por su mamá y sus hermanos. Esta vez no hubo torta, sino un pequeño pastel para festejar la ocasión.

Pampita, a puro relax en el hotel.

El mensaje de Benjamín Vicuña desde la Patagonia

Haciéndose un lugar entre las funciones de "Secreto en la montaña", Benjamín Vicuña aprovechó el viaje para reencontrarse con uno de sus lugares favoritos del sur argentino.

"Vuelvo siempre al sur, a su paz y belleza, a 'escuchar' nevar, a reencontrarme en el paisaje, a perderme en el bosque. Comparto este lugar con los que amo y aprendemos de la naturaleza. Gracias vida", escribió en su cuenta de Instagram.

Así fue la escapada de Benjamín Vicuña a la Patagonia.

La compañía de Anita no solo le aporta contención, sino que también cumple un rol importante para mantener el equilibrio entre las familias ensambladas. En ese sentido, Pampita explicó hace un tiempo: "Hay que tener siempre presente que son las mamás de sus hijos. Somos muy respetuosos y eso nos hace tener un vínculo fuerte y lindo con los chicos". Y Benjamín, una vez más, se mostró más que agradecido.