Quién es y a qué se dedica Ramiro Arias, el marido de Noelia Marzol: fue jugador de fútbol y abandonó en 2023

Noelia Marzol marcó un fuerte camino con sus talentos en la danza y se coronó como una de las artistas de la televisión y el teatro más importantes. Su camino no lo hizo sola, sino que siempre estuvo acompañada de sus hijos y su pareja que se volvieron los confidentes para cada momento público. Ramiro Arias es su esposo desde el 2021, y su compañero más fiel en cada paso que da. Sin embargo, el amor no es lo único que los conecta. Arias también viene del mundo del deporte, específicamente del futbolístico. Retirado en 2023, sigue haciendo crecer su presencia en el medio, reorientó su carrera profesional.

Noelia Marzol, Ramiro Arias y sus hijos Donatello y Alfonsina

¿Quién es y a qué se dedica Ramiro Arias, el esposo de Noelia Marzol?

Ramiro Arias nació el 6 de enero de 1993, y demostró su pasión por el fútbol desde que era pequeño. Jugando en las canchas de fútbol 5 de un complejo familiar llamado Caroqué Parque Club , un predio que pertenecía a su padre en su natal Trelew, Chubut, fue demostrando su velocidad y criterio jugando como lateral izquierdo, captando la atención de los cazatalentos. A los catorce años, un grupo de representantes lo acercó a Buenos Aires, y en marzo del 2012 se produjo su debut absoluto en primera división.

Se desempeñaba como defensor lateral izquierdo y desarrolló su carrera en clubes como San Lorenzo, Aldosivi, Sarmiento de Junín, Quilmes y Deportivo Morón. Fue en este último en la que decidió retirarse del fútbol profesional en septiembre de 2023 a los 30 años. Esta dura decisión la tomo debido a una combinación de reiteradas lesiones que venía sufriendo en el último tramo de su carrera y una pérdida de continuidad en las canchas.

A pesar de este revés, decidió mantenerse en el ámbito futbolístico, pero reorientó su carrera profesional. Actualmente se dedica a la representación de jugadores de fútbol, dentro de la agencia MVP Group, manteniéndose desde un rol empresarial. Sin embargo, unos años antes de colgar los botines, conoció al amor de su vida en una obra de teatro, y mutuamente quedaron flechados. En el 2019, comenzó su historia de amor con Noelia Marzol, y comenzó a llamar la atención de los fanáticos de la farándula.

Ramiro Arias, el esposo de Noelia Marzol

Flechazo entre el público y un amor que sigue creciendo: la historia de Noelia Marzol y Ramiro Arias

El flechazo entre Noelia Marzol y Ramiro Arias ocurrió en 2019, cuando él asistió como espectador a la obra "Sex, viví tu experiencia" , en la cual ella era una de las protagonistas principales. La bailarina lo eligió entre el público para participar de una escena y, como contó en varias entrevistas, quedó impactada por su mirada y su timidez. Por suerte, la sorpresa fue de ambos lados, ya que el futbolista decidió romper el hielo y le envió un mensaje privado por Instagram, que derivó en su primera cita formal.

El romance creció de manera acelerada y se consolidó por completo durante el 2020 debido al confinamiento por la pandemia. Entre meses de convivencia, una breve crisis que los llevó a separarse y la reconciliación, decidieron sellar su amor definitivamente con una propuesta de matrimonio a finales de ese mismo año. En febrero de 2021, celebraron su casamiento por civil, un evento que se volvió viral porque debió postergarse unos días debido a que Quilmes, el club donde jugaba Ramiro en ese momento, disputaba un partido crucial por el ascenso.

La familia se expandió rápidamente con la llegada de sus hijos, Donatello y Alfonsina, en mayo del 2021 y en diciembre del 2022, respectivamente. El clan de cuatro integrantes se acompañó en todos los momentos, ya sean en competencias en el Bailando como en la despedida de una carrera futbolística de ensueño. Juntos, Marzol y Arias crearon una relación sólida y muy unida, que no duda en mostrarse en redes sociales, pero que mantienen un bajo perfil en los medios de comunicación.

Noelia Marzol y Ramiro Arias

El presente de Ramiro Arias: representante de futbolistas, compañero fiel de Noelia Marzol y bajo perfil mediático

El presente de Ramiro Arias fusiona un estilo de vida de padre muy presente, esposo compañero y empresario en el mundo del fútbol. Sus redes sociales, que acumulan más de 300 mil seguidores, se basan en posteos laborales, juegos con sus hijos y cartas de amor a Noelia Marzol. Mientras ella va a giras con sus obras de baile, él se encarga de la logística familiar y la crianza compartida en el hogar gracias a la flexibilidad de su nueva profesión. Tras haberse retirado en Deportivo Morón, comenzó a trabajar en el equipo de la agencia del reconocido agente Pablo Del Río y de la firma MVP Group, explotando su lado más empresarial.

A pesar de las postales en las que aparece, y que no muestra problemas en revelar algunos detalles de su intimidad, mantiene un perfil bajo y alejado de los escándalos mediáticos, que muchas veces involucran a su esposa. En el silencio y la compañía, Arias expone una personalidad tranquila, con una gran conexión con sus hijos y Noelia, y una participación activa en redes sociales.

El presente de Ramiro Arias: representante de futbolistas, compañero fiel de Noelia Marzol y bajo perfil mediático



Ramiro Arias es el marido de Noelia Marzol, fue jugador de fútbol y abandonó en 2023 para enfocar su carrera profesional en el ámbito deportivo pero desde un rol empresarial. Con un bajo perfil pero una fuerte presencia en las postales y la vida de la bailarina, expone el amor que hay entre ellos y va creciendo con el paso del tiempo.

A.E