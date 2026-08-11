Así es la primera casa de Tuli Acosta en Córdoba: paredes de piedra, aljibe y rodeada por verde

En medio de los rumores que la señalan como la tercera en discordia en el vínculo que tenían Luck Ra y la Joaqui, Tuli Acosta sorprendió a sus seguidores al compartir en sus redes sociales un vistazo exclusivo de su primera vivienda en la provincia de Córdoba. A través de una publicación en sus historias de Instagram, la influencer y cantante dejó entrever su increíble hogar con paredes de piedra, aljibe y rodeada por verde.

Tuli Acosta mostró el increíble diseño exterior de su primera casa

En la publicación de Instagram, Tuli Acosta apareció sentada en la entrada de su primera casa en Córdoba, transmitiendo una sensación de nostalgia y orgullo. La joven le mostró a sus seguidores cómo es su vivienda, rodeada de un paisaje único que resalta su belleza natural. La escena reflejó un momento especial y por eso, escribió al pie de la foto: “Pero los recuerdos siempre siguen vivos”.

La cantante dejó ver que la vivienda está ubicada en un entorno rodeado de vegetación propio de la provincia. Además, se pudo apreciar su arquitectura muy particular con un estilo rústico y tradicional, caracterizado por el uso predominante de piedras a la vista y paredes de ladrillos pintado de blanco, aportando un encanto clásico que remite a construcciones rurales.

Así es primera casa de Tuli Acosta en Córdoba

Una de las características más llamativas de la casa de Tuli Acosta es la fachada asimétrica, que presenta una amplia escalinata de piedra central que invita a recorrer el camino hacia la entrada principal. La puerta, protegida por un pórtico techado, ofrece un recibimiento cálido y acogedor. Todo el techo del inmueble tiene una marcada inclinación, revestido con tejas de estilo colonial o español, sostenidas por vigas de madera oscura.

También se puede observar que la vivienda integra un garaje en la planta baja, que cuenta con un portón de madera sólida con un patrón en espiga, conocido como "chevron". Este detalle aporta calidez y un toque artesanal que combina perfectamente con el estilo general de la construcción. En otro posteo, la artista señala la habitación de sus hermanas, se trata de una estructura baja con techo de teja tradicional y ventanales alargados protegidos con rejas de hierro verticales. "Está era la pieza de mis hermanas", mencionó la cantante.

La habitación de las hermanas de Tuli Acosta en su primera casa de Córdoba

Tuli Acosta en Córdoba reveló lo que veía en su habitación

Tuli Acosta reveló a través de sus fotografías que el jardín de su hogar natal cuenta con un aljibe antiguo con una base de piedras y un borde superior de ladrillos rojos a la vista degastados por el paso del tiempo. Sobre la estructura del pozo se destaca un arco decorativo de hierro forjado con un diseño artesanal y ornamental clásico. Además, la cordobesa explicó que ese era el paisaje que ella veía desde su ventana: "Y este aljibe era la vista de mi habitación".

El aljibe de la primera casa de Tuli Acosta en Córdoba

Asimismo, el terreno donde se asienta la casa es elevado, lo que le confiere una posición privilegiada y ofrece vistas panorámicas del entorno natural. El paisajismo complementa la construcción, con un talud ajardinado que separa las distintas secciones de la vivienda y los niveles de acceso. La presencia de vegetación y árboles complementa la armonía entre la casa y su entorno, brindando privacidad y un ambiente de tranquilidad.

La casa de Tuli Acosta es un símbolo de sus raíces y su historia personal. La influencer vivió en el pasado en un hogar que mezcla la rusticidad, la funcionalidad y la belleza de lo campestre y simple, en un entorno rodeado de verde y naturaleza en su querida Córdoba natal.