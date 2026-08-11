Quién es y a qué se dedica Sofía Bravo, la actual esposa de Segundo Cernadas

Sofía Bravo, la actual esposa de Segundo Cernadas, despierta interés en redes sociales debido a su profesión. La misma que, hoy en día, comparte con quien fue el galán de exitosas telenovelas en la pantalla chica. Proveniente de una familia dedicada a la política, la mujer siguió los mismos pasos.

Sofía Bravo, la esposa de Segundo Cernadas que se dedica a la política

Aunque durante años Segundo Cernadas fue reconocido por sus trabajos en exitosas telenovelas como Muñeca Brava, Dulce Amor y Bella Calamidades, el actor decidió hace algunos años alejarse de la actuación para comenzar una nueva etapa vinculada a la política. En ese camino también comparte su vida personal y profesional con Sofía Bravo, su esposa y madre de sus dos hijas.

Sofía Bravo tiene 38 años, es abogada de profesión y actualmente se desempeña como concejal de Tigre por La Libertad Avanza. Su recorrido profesional también está ligado al ámbito jurídico: antes de dedicarse a la política, trabajó durante un tiempo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además, es hija del fallecido Leopoldo Alfredo Bravo, reconocido político y diplomático argentino, y creció en una familia estrechamente vinculada a la vida política del país.

Sofía Bravo, la esposa de Segundo Cernadas

Su padre se desempeñó como embajador argentino en distintos destinos y tuvo una extensa trayectoria política. De allí también surge el vínculo de Sofía Bravo con Rusia, país en el que vivió durante seis años debido a la función diplomática de su progenitor.

Sofía Bravo, la esposa de Segundo Cernadas

Cómo comenzó la historia de amor entre Sofía Bravo y Segundo Cernadas

La historia de amor entre Sofía Bravo y Segundo Cernadas comenzó en 2012, cuando ambos coincidieron laboralmente. Sin embargo, el ahora político contó en distintas oportunidades que el primer encuentro con ella se produjo en un bar, mientras los dos estaban tomando algo con amigos.

En una entrevista, recordó aquel momento y destacó que, además de su belleza, hubo un detalle de la vida de Sofía Bravo que inmediatamente llamó su atención. “La conocí en un bar, ambos estábamos tomando algo con amigos. Es tremendamente linda, pero más allá de eso, lo primero que me enganchó fue que me contó que estuvo viviendo seis años en Rusia porque su padre era embajador”, expresó tiempo atrás.

Segundo Cernadas y Sofía Bravo

La diferencia de edad tampoco fue un impedimento para la pareja: Sofía y Segundo se llevan 15 años. Con el paso del tiempo consolidaron su relación y en 2018 decidieron casarse en una gran celebración que reunió a más de 350 invitados. Fruto de su matrimonio, nacieron Isabel y Jacinta. Asimismo, Cernadas es padre de Salvador, el hijo que tuvo con su anterior esposa, la actriz peruana Gianella Neyra.

Segundo Cernadas, de las telenovelas a la política

Luego de alcanzar gran popularidad en su carrera como actor, Segundo Cernadas decidió darle un giro a su carrera y dedicarse a la actividad política tras conocer a Sofía Bravo. Actualmente, se desempeña como concejal y referente político en el partido de Tigre. Mediante sus redes sociales, difunde las actividades que realiza en dicho municipio junto a su esposa y bloque del oficialismo.

Segundo Cernadas y Sofía Bravo

De esta manera, Sofía Bravo, la actual esposa de Segundo Cernadas, es concejal de Tigre por La Libertad Avanza al igual que él. La pareja se lleva 15 años de diferencia, se casó en 2018, tiene dos hijas en común, y comparte no solo su vida familiar sino también su interés por la actividad pública.