Así es la vida de Carolina, la hermana menos conocida de Susana Giménez: empresaria exitosa y madre, con una trágica historia familiar

A diferencia de su hermana mayor, Carolina Giménez Aubert prefiere la reserva y la vida privada. Sin embargo, su nombre trascendió en más de una oportunidad, no solo por ser parte del círculo íntimo de Susana Giménez, una de las figuras más importantes del espectáculo argentino, sino también por su propio recorrido personal y profesional.

Susana Gimenez y sus hermanos.

Nacida del segundo matrimonio de Augusto Giménez Aubert con la psicóloga Cristina Frank, Carolina, de 46 años, se formó en Comunicación en la UADE y cursó estudios en Arquitectura en la UBA. Actualmente vive entre Buenos Aires y Punta del Este, y ha construido una vida sólida junto a su esposo, Diego Mejuto, con quien se casó en 2015. Es madre de dos hijos: Francisco, fruto de su primer matrimonio con el uruguayo Federico Linder, y Guadalupe, nacida de su actual relación.

El bajo perfil de Carolina Giménez

Lejos del mundo del espectáculo, Carolina Giménez encontró su camino en el ámbito corporativo. Tras separarse de su primer marido, decidió fundar su propia consultora de comunicación, Giménez Aubert & Asociados, desde donde asesora a empresas y figuras públicas. En varias entrevistas reconoció sentirse muy identificada con su hermana Susana Giménez: “Tenemos hijos, matrimonios frustrados y experiencias de vida similares”, comentó en una oportunidad.

Susana y Carolina Giménez

Una tragedia que marcó su historia

En 2022, la vida de Carolina Giménez dio un giro inesperado tras un accidente automovilístico en Uruguay que involucró a su hijo mayor, Francisco “Paquito” Linder, de entonces 13 años. El adolescente viajaba junto a sus abuelos paternos, Tomás y María Costa Linder, quienes murieron en el acto. Francisco sobrevivió de milagro y fue trasladado con politraumatismos al Hospital Británico, donde permaneció internado en estado de shock.

Susana y Carolina Giménez

La noticia conmocionó tanto a la familia como al entorno mediático. “Él es la gran debilidad de mi hermana”, había dicho Carolina tiempo antes, refiriéndose a Susana Giménez, quien acompañó a su sobrino durante el proceso de recuperación. Desde entonces, la empresaria mantuvo un bajo perfil, enfocándose en su familia y en sus proyectos personales, priorizando la calma y la contención en medio del dolor.