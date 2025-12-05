Así es la vida de Gaspar, el hijo de Carla Peterson: lectura, cine y teatro, lejos del camino de su padre

Carla Peterson, reconocida por su destacada participación en la serie “El Eternauta”, disfruta de un momento profesional pleno tras el éxito de esta producción nacional. Sin embargo, entre los otros aspectos que se destacan de su vida está la maternidad de su hijo.

La intérprete, de 51 años, se convirtió en madre el 26 de enero de 2013, y desde entonces su hijo se volvió una de sus prioridades. Hoy, ya con 12 años de edad, el joven adolescente comienza a mostrar sus intereses que podrían dar un indicio sobre su futuro profesional.

Carla Peterson junto a su hijo Gaspar Lousteau

Gaspar Lousteau, el hijo de Carla Peterson que sigue sus pasos en la actuación

El hijo de la actriz Carla Peterson y el político Martín Lousteau muestra una inclinación hacia el mundo del arte, siguiendo los pasos de su madre. En contraste con su padre, quien se destaca en el ámbito político y económico.

Gaspar demostró desde temprana edad un profundo interés por el teatro y el cine. Su madre comparte con orgullo anécdotas que reflejan su pasión por las artes escénicas. Aunque los números no serían su fuerte, su curiosidad y creatividad lo acercan al universo artístico que su madre representa.

Carla Peterson, Martín Lousteau y su hijo Gaspar

A pesar de las diferencias entre las profesiones de la actriz y el político, ambos comparten una profunda admiración y apoyo mutuo por su hijo. Su relación en redes sociales se muestra sólida siendo fundamental en la crianza de Gaspar, quien, con su creciente habilidad por las ciencias sociales, parece estar encontrando su camino profesional de a poco.

Las palabras de Carla Peterson sobre su hijo, Gaspar

Un año atrás, en el programa “Socios del Espectáculo”, la madre y actriz explicó cómo son los intereses de su hijo único. “Los números no le gustan tanto, no le cuesta, pero no le gusta”, comenzó explicando la actriz. “Le gusta mucho el teatro. Le gusta leer, lee un montón, le gustan mucho también las películas”, cerró sobre los distintos intereses que presenta su hijo quien ya se encuentra en el umbral hacia la adultez.

