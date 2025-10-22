La historia real detrás de 27 noches, la nueva película de Daniel Hendler y Marilú Marini

Daniel Hendler y Marilú Marini protagonizan 27 noches, la nueva producción argentina disponible en Netflix que ya figura entre las más vistas. La película, basada en hechos reales, propone una mirada íntima sobre los vínculos familiares y las decisiones que atraviesan distintas etapas de la vida.

La historia gira en torno a Martha Hoffman, una mujer mayor y reconocida mecenas del arte, que es internada en una clínica psiquiátrica por decisión de sus hijas. A partir de ese momento, se despliega un relato que pone en foco las tensiones entre el cuidado, el poder y la libertad individual.

Marilú Marini interpreta a la protagonista con una presencia imponente que sostiene el tono de la película, mientras Hendler dirige con una mirada precisa y sobria cada detalle. Por su parte, Carla Peterson y Paula Grinszpan dan vida a las hijas de la artista, aportando una interpretación que complementa el núcleo familiar.

27 noches está inspirada en la novela homónima de Natalia Zito, publicada en 2021, que a su vez toma como referencia el caso real de Natalia Kohen, artista plástica y escritora nacida en 1919. Fue una figura destacada del ambiente cultural porteño y en 2009 fue reconocida como Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

En la misma línea, la producción fue parte de la Sección Oficial del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde tuvo su debut internacional. Desde su llegada al catálogo de Netflix, logró captar la atención del público por su tratamiento sobrio de temas sensibles como la institucionalización, la salud mental y el derecho a decidir sobre la propia vida.

Con una estética cuidada y un ritmo narrativo que alterna momentos de tensión con otros de introspección, 27 noches se destaca por su capacidad de retratar situaciones complejas sin caer en excesos. La construcción de los personajes permite explorar las distintas capas que tocan fibras sensibles en la audiencia.

La producción también pone en evidencia las fragilidades legales y sociales que rodean los tratamientos de salud mental en adultos mayores. El relato muestra cómo la preocupación familiar puede convertirse en una forma de control, y cómo el sistema facilita decisiones que afectan directamente la libertad.

