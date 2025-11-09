Los impactantes looks de Dua Lipa en River: del corset futurista al body con diseño cut-out

Dua Lipa deslumbró en el estadio de River Plate no solo con su voz y su despliegue escénico, sino también con una serie de cambios de vestuario que reflejaron distintas facetas de su nueva era artística. La cantante británica combinó sensualidad, futurismo y glamour en cinco looks diseñados para acompañar cada bloque de su segundo show en la Argentina.

Los impactantes looks de Dua Lipa en River

Dua Lipa conquistó a sus fanáticos con un show que combinó a la perfección música y moda en el estadio de River. Este sábado 8 de noviembre, la artista sorprendió con cinco impactantes looks que mezclaron sensualidad, brillo y estética futurista.

La segunda noche de Dua Lipa en la Argentina comenzó con un corset plateado de inspiración futurista, acompañado por botas altas del mismo tono y medias de red. A su alrededor, dos bailarinas con tops dorados y shorts negros completaron el cuadro visual. Este look marcó el tono del show: potente, sofisticado y con una clara estética disco moderna.

Sin dudas uno de los momento más impactantes de la noche fue cuando Dua Lipa sorprendió a sus fanáticos con "Tu misterioso alguien", la canción de Miranda!. Para ese icónico momento, la artista británica apareció en el escenario de River con un body negro de encaje y guantes largos. Además, completó el look con un tapado de piel sintética estilo "fur coat".

Dua Lipa - Silvina Palumbo/CARAS

Más tarde, la artista británica apareció envuelta en un abrigo largo de piel sintética negra, de textura brillante y envolvente. Debajo, lucía un vestido negro con destellos y una falda de flecos largos, que aportaban un efecto visual hipnótico con cada movimiento.

Dua Lipa - Silvina Palumbo/CARAS

En la recta final del show, la cantante se lució con un body rojo estilo cut-out, una prenda que mezcla sensualidad y fuerza con su diseño de aberturas estratégicas que dejan ver la piel. El body, de corte asimétrico y brillos, los combinó con guartes largos del mismo tono y botas negras.

Para el cierre, Dua Lipa deslumbró con un look completamente dorado: un body de pedrería y cadenas metálicas que se entrelazan como una armadura brillante. El diseño, acompañado por guantes largos negros, medias de red y botas altas, fusiona elegancia y fuerza escénica. Este impactante look, iluminado por reflejos dorados bajo las luces rojas, fue el broche perfecto para una presentación inolvidable.