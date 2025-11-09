Los impactantes looks de Dua Lipa en River: del corset futurista al body con diseño cut-out

Dua Lipa deslumbró en el estadio de River Plate no solo con su voz y su despliegue escénico, sino también con una serie de cambios de vestuario que reflejaron distintas facetas de su nueva era artística. La cantante británica combinó sensualidad, futurismo y glamour en cinco looks diseñados para acompañar cada bloque de su segundo show en la Argentina.
Los impactantes looks de Dua Lipa en River
Dua Lipa conquistó a sus fanáticos con un show que combinó a la perfección música y moda en el estadio de River. Este sábado 8 de noviembre, la artista sorprendió con cinco impactantes looks que mezclaron sensualidad, brillo y estética futurista.
La segunda noche de Dua Lipa en la Argentina comenzó con un corset plateado de inspiración futurista, acompañado por botas altas del mismo tono y medias de red. A su alrededor, dos bailarinas con tops dorados y shorts negros completaron el cuadro visual. Este look marcó el tono del show: potente, sofisticado y con una clara estética disco moderna.
Sin dudas uno de los momento más impactantes de la noche fue cuando Dua Lipa sorprendió a sus fanáticos con "Tu misterioso alguien", la canción de Miranda!. Para ese icónico momento, la artista británica apareció en el escenario de River con un body negro de encaje y guantes largos. Además, completó el look con un tapado de piel sintética estilo "fur coat".
Más tarde, la artista británica apareció envuelta en un abrigo largo de piel sintética negra, de textura brillante y envolvente. Debajo, lucía un vestido negro con destellos y una falda de flecos largos, que aportaban un efecto visual hipnótico con cada movimiento.
En la recta final del show, la cantante se lució con un body rojo estilo cut-out, una prenda que mezcla sensualidad y fuerza con su diseño de aberturas estratégicas que dejan ver la piel. El body, de corte asimétrico y brillos, los combinó con guartes largos del mismo tono y botas negras.
Para el cierre, Dua Lipa deslumbró con un look completamente dorado: un body de pedrería y cadenas metálicas que se entrelazan como una armadura brillante. El diseño, acompañado por guantes largos negros, medias de red y botas altas, fusiona elegancia y fuerza escénica. Este impactante look, iluminado por reflejos dorados bajo las luces rojas, fue el broche perfecto para una presentación inolvidable.