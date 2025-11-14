Juliana Awada marca tendencia con el look lencero perfecto para usar con jeans

Juliana Awada volvió a marcar presencia con una elección de estilo que combina prendas clásicas y detalles contemporáneos. En su paso por el Museo Nacional de Arte Decorativo, optó por un conjunto que reúne una fórmula que equilibra sobriedad y funcionalidad. El look, de líneas limpias y tonos neutros, se integró con naturalidad al entorno artístico del evento.

Juliana Awada se robó todas las miradas con el top lencero de la temporada

Juliana Awada volvió a demostrar por qué es una de las figuras más influyentes del estilo argentino. En su reciente aparición en el Museo Nacional de Arte Decorativo, la empresaria eligió un conjunto que combina elegancia relajada con sofisticación contemporánea, un look lencero blanco perfecto para usar con jeans.

El outfit de la ex primera dama se compone de un blazer blanco de líneas clásicas, que aporta estructura y sobriedad, sobre una top lencero con puntilla delicada. Este detalle sutil suma textura y feminidad al conjunto. El toque moderno lo dan los jeans de tiro alto y pierna ancha, en denim azul profundo que equilibran lo formal con lo casual y estilizan la silueta.

Como complemento de su look, Juliana Awada se declinó por unas sandalias abiertas de taco alto y un bolso de gamuza marrón, que aporta calidez sin desentonar. El cabello suelto, con ondas suaves, refuerza el aire natural y relajado del conjunto. La elección de este atuendo no solo responde a una tendencia que ganó terreno en las pasarelas internacionales, sino que también refleja una estética cuidada, sobria y funcional.

El Museo Nacional de Arte Decorativo se vistió de blanco con Laura Orcoyen tras la inauguración de El fin es el principio. La reconocida diseñadora argentina presentó una muestra que une arte, filosofía y naturaleza en un recorrido sensorial por el Palacio Errázuriz. La exposición, abierta al público desde el 11 de noviembre hasta el 3 de marzo, reunió a empresarios, artistas y referentes del diseño y la cultura.

Juliana Awada hizo el match ideal entre las prendas lenceras y los looks urbanos

La exhibición invita a recorrer espacios intervenidos con piezas que exploran la conexión entre lo material y lo intangible. En ese contexto, el look de Juliana Awada se integra con naturalidad, reforzando la idea de que la moda también puede ser una forma de expresión estética y cultural.

La aparición de la ex primera dama en este estilo confirma su afinidad con el mundo del diseño y su capacidad para interpretar las tendencias desde una mirada personal. El uso de prendas lenceras en clave urbana marca una evolución en el estilo cotidiano, donde la comodidad y la elegancia pueden convivir sin esfuerzo.

Juliana Awada reafirma su vínculo con el diseño y la estética contemporánea al marcar tendencia con el look lencero perfecto para usar con jeans. Su elección, integrada con naturalidad al entorno del Museo Nacional de Arte Decorativo, se inscribe en una propuesta que combina funcionalidad, sobriedad y actualidad.

