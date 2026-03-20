Así es el moderno y enorme vestidor de Carlos Tevez: placares abiertos, tonos neutros y luces empotradas

Carlos Tévez volvió a ser tendencia, pero esta vez no por el fútbol sino por un espacio muy personal: su vestidor. En un video que compartió en colaboración con Netflix por el estreno de Peaky Blinders: El hombre inmortal, el exfutbolista dejó ver parte de su casa y sorprendió con un ambiente amplio, ordenado y de estética contemporánea. El clip, que juega con distintos looks inspirados en la serie, también funciona como excusa perfecta para recorrer un ambiente que combina funcionalidad y diseño. Lejos de lo ostentoso, el espacio apuesta por líneas limpias y una organización precisa, el resultado es un vestidor moderno que refleja una lógica práctica, pero con identidad.

Carlos Tévez y un vestidor pensado al detalle

El vestidor de Carlos Tévez está resuelto en tonos neutros, con predominio del blanco en el mobiliario, lo que amplifica visualmente el espacio y aporta claridad. Los placares abiertos recorren las paredes y están organizados por categorías: camisas, remeras, pantalones y abrigos se distribuyen de manera prolija y accesible. Esta disposición no solo facilita el uso diario, sino que también refuerza una estética ordenada. En la parte inferior, los estantes están destinados al calzado, con una fila de zapatillas y zapatos alineados que evidencian una lógica casi de showroom.

Del vestidor al universo Peaky Blinders: Tevez mezcla estilo, humor y guiños en un video que no pasó desapercibido.

Uno de los puntos más destacados del vestidor es su escala. No se trata de un espacio compacto, sino de un ambiente amplio que permite circular con comodidad y visualizar todo el contenido de un solo vistazo. La iluminación juega un rol clave: luces empotradas y sectores bien iluminados acompañan el recorrido y realzan cada sector del guardado. A esto se suma un cielorraso con terminación en hormigón visto, que aporta un contraste interesante con el mobiliario blanco y suma una impronta más urbana, ese cruce entre lo moderno y lo industrial define gran parte del carácter del espacio.

Carlos Tevez y un espacio que combina estilo y funcionalidad

En el video, Tevez aparece frente al espejo probándose distintos outfits, lo que permite ver cómo el vestidor también funciona como un lugar de preparación. La presencia de un gran espejo refuerza esta idea, convirtiéndolo en un punto central dentro del recorrido. Además, la disposición abierta de los módulos facilita el acceso rápido a cada prenda, por lo que todo parece pensado para agilizar la rutina diaria sin resignar estética.

El guiño a Peaky Blinders suma otra capa de lectura. En las imágenes, " El Apache" pasa de un look relajado a uno más formal, con chaleco y traje, en sintonía con la estética de la serie. Ese contraste también dialoga con el vestidor, que permite transitar distintos estilos dentro de un mismo espacio. El video no solo funciona como recorrido por su vestidor, sino también como un guiño irónico que no pasó desapercibido. En clave humorística, Carlos Tévez habla en inglés y se mete en el universo de la serie, algo que rápidamente generó comentarios en redes por su histórico vínculo con el idioma. Lejos de esquivarlo, el exfutbolista juega con ese contraste y lo convierte en parte del contenido. Esa mezcla entre humor, estilo y puesta en escena refuerza el tono del video.