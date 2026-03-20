Luciana Martínez rompió el silencio tras su detención: su versión de los hechos

Luego de su detención y en medio de una fuerte repercusión mediática por lo ocurrido en un hotel de Buenos Aires, Luciana Martínez decidió romper el silencio y contar su versión de los hechos. La joven quedó en el centro de la polémica tras un episodio que involucró a un hombre extranjero y derivó en una situación de violencia. En diálogo con A la Barbarossa (Telefe), reconstruyó la secuencia completa de esa noche. Desde la salida con amigos hasta el momento del conflicto, buscó ordenar lo sucedido.

Luciana Martínez y la noche que terminó en el hotel

Todo comenzó en un evento en Palermo, donde Luciana Martínez estuvo junto a un grupo de amigos. “Fuimos a la inauguración de un bar, estuvimos tomando y bailando”, explicó al describir el inicio de la noche. Luego se trasladaron a otro boliche, donde conocieron a un hombre estadounidense que se acercó a ellos. Según contó, comenzaron a interactuar en medio de la música y el clima del lugar. “Había buena onda, aunque el diálogo era poco porque no manejábamos bien el idioma”, señaló.

Luciana Martínez

Según su relato, tras el cierre del boliche, el hombre volvió a acercarse y les propuso continuar la noche en su hotel. “Nadie nos obligó a ir, fue decisión nuestra”, remarcó para despejar cualquier duda sobre ese momento. Ya en la habitación, el clima fue distendido al principio, con bebidas y charlas. Allí, según explicó, el propio anfitrión comenzó a consumir sustancias. “Él nos mostró que tenía pastillas y cocaína, pero ni Cris ni yo consumimos”, detalló.

Con el correr de los minutos, la situación empezó a cambiar. Luciana contó que fue al baño y que el hombre la siguió, y que allí comenzaron a besarse. “Había onda, pero él quiso avanzar muy rápido”, relató. Fue en ese momento cuando, según su versión, se produjo el quiebre. “Cuando me empieza a sacar la ropa y a tocar, se da cuenta de que no soy una chica cis”, explicó y a partir de ahí, la situación tomó otro tono.

Según su testimonio, la actitud del hombre cambió de manera abrupta. “Se pone desde el enojo, me da vuelta, me agarra de los brazos y del pelo”, describió. En ese contexto, dijo que se sintió incómoda y quiso salir de la situación. “Grité ‘amigo, me quiero ir’, llamando a Cristian”, recordó. Mientras tanto, su amigo intentaba ingresar a la habitación, sin embargo, el hombre bloqueó la puerta y le puso llave.

Luciana Martínez y el momento de tensión

Del otro lado, Cristian gritaba para saber si estaba bien y golpeaba la puerta para entrar. Según relató, la situación fue escalando rápidamente en cuestión de segundos. En un momento, la puerta se abrió y se produjo un enfrentamiento físico. “Lo empuja, lo tira a la cama, le tira el celular y lo muerde”, contó sobre lo que ocurrió con su amigo. Mientras tanto, ella intentaba vestirse y salir del lugar.

La ex Gran Hermano explicó que su reacción fue intentar frenar lo que estaba pasando. “Le pedí a mi amigo que se fuera, porque no me gustaba la pelea”, sostuvo. Según dijo, el hombre quería que ella se quedara sola con él. Esa situación aumentó aún más su incomodidad. Finalmente, logró salir del lugar junto a su amigo. Ambos quedaron afectados por lo ocurrido.

Por último, Luciana Martínez insistió en que su intención al hablar es aclarar los hechos. “No hubo secuestro ni nada de eso, fuimos por decisión propia”, remarcó. Su testimonio suma una nueva pieza a un caso que sigue generando repercusión, en medio de versiones que en los últimos días incluso se contradijeron entre sí. Con este relato, busca fijar su punto de vista sobre lo ocurrido, mientras la situación continúa bajo análisis