Fede Bal volvió a estar en el centro de la polémica por un motivo inesperado: su perfil en una popular app de citas fue descubierto y rápidamente se viralizó. El conductor de Por el mundo (El Trece) sorprendió no solo por tener una cuenta activa, sino también por revelar anécdotas familiares en su biografía.

Así es el polémico perfil de Fede Bal en una popular app de citas

A días de mostrarse a los besos con la periodista Juli Roque, Fede Bal descubierto en una popular app de citas y generó revuelo. Al conductor de Resto del Mundo (eltrece) lo encontraron en Bumble y las capturas de su cuenta rápidamente se viralizaron, pero lo que más llamó la atención fueron los detalles familiares que dejó en su biografía.

Durante el ciclo Ya fue todo, que se emite por YouTube, los conductores analizaron en detalle el perfil de Bumble de Fede Bal y hasta compartieron fragmentos de su presentación. En su biografía, el actor se describe como “un hombre simple” al que le apasionan la comida, los videojuegos, la música y las películas de terror. Además, menciona su trabajo actual: “Estoy viajando alrededor del mundo con uno de los programas de televisión más grandes de viajes en Argentina”, en referencia al ciclo que conduce en eltrece.

El actor también revela algunos aspectos personales: asegura que todavía no sabe si quiere tener hijos y se define como alguien que busca “pasarla bien en citas casuales”. Incluso, con su característico humor, confesó una anécdota familiar: “El otro día me enteré que decir la verdad puede meterte en problemas, pero se siente muy bien. Mi familia todavía no sabe que yo choqué el auto de mi padre un verano en la playa”.

En Bumble, a diferencia de otras plataformas, son las mujeres quienes deben dar el primer paso tras un “match”, lo que agrega un toque de misterio a la experiencia. Por eso, no faltaron las bromas en el programa sobre quién se animaría a escribirle primero al hijo de Carmen Barbieri.

Fede Bal, que habían sido viculado semana atrás con Evelyn Botto y en los últimos días se mostró a los besos con la cronista Juli Roque, habló hace un tiempo de su perfil en la app de citas. "Cuando busco, me encuentro con que él había hablado de esto, que cuenta esto que te estoy diciendo, de por qué lo tiene en inglés, porque lo usa para otros países. Como él hace el Resto del Mundo, lo usa cuando viaja", revelaron en el programa de streming.