Luego de que Fede Bal confirmara que tiene una relación abierta con Evelyn Botto, el video en el que se lo ve acaramelado con una joven periodista no pasó desapercibido. Tanto es así que en Sálvese quien pueda (América TV) fueron a buscar la palabra de la artista, quien no dudó en responder sin filtro.

La reacción de Evelyn Botto al enterarse de la apasionada noche de Fede Bal con una cronista

La fiesta post Martín Fierro 2025 dejó mucha información picante y con pruebas. Una de ellas es la filmación que muestra a Fede Bal a los besos y muy cerca de Juli Roque, cronista del ciclo Los Profesionales (El Nueve). Si bien el actor había aclarado que mantiene un vínculo abierto con Evelyn Botto, lo cual significa que ambos pueden estar con otras personas y que esto no afecta los sentimientos que tienen uno con el otro, la conductora se refirió a este acercamiento de una forma muy particular.

Entrevistada por Sálvese quien pueda (América TV), programa que conduce Yanina Latorre, la actriz comenzó la nota con humor e ironía: "Hoy estoy sufriendo una depresión galopante. Es mi último día de trabajo y quiero contarles a todos que me voy a ir a vivir al campo". Acto seguido, Evelyn Botto se mostró relajada y divertida pidiendo que "dejen cog... a la gente" haciendo alusión a Fede Bal y Juli Roque, quienes están muy acaramelados en el video que se viralizó en las redes sociales.

Fede Bal y Evelyn Botto

Luego, la locutora dejó en claro que su relación con él no lleva etiqueta y que ambos puedan estar con otras personas sin rendir cuentas. Además, aseguró: “Yo lo único que hice fue cog... con él. Hicimos una salida al teatro porque me calentaba hacer esa salida al teatro". En este sentido, contó que "el plan teatro, comida y después la cópula" le parecía interesante y sumó contundente: "La verdad es que no puedo dar respuestas por sus decisiones, mi único vínculo es ese“.

Evelyn Botto también se mostró tajante al pedir que no la relacionen en cada romance de Fede Bal: "No me puedo hacer cargo de que me vengan a buscar a mí por cosas que hace él. Eso es lo que yo no quiero que pase”. Y , fiel a su personalidad sin filtro, la artista aclaró que "si en algún momento" coincide con él y tienen "ganas" volverán a estar juntos en la intimidad.

Por último, habló sobre la exposición mediática que le dio su romance con Fede Bal y se mostró negada a ser conocida solo por eso. “A mí lo que me mata es que me siga conociendo gente por esto, para mí es terrible", manifestó con total sinceridad en el ciclo de espectáculo.

Cabe recordar que en una entrevista en un programa de streaming, el hijo de Carmen Barbieri había contado que conoció a Evelyn hace tres años y que se sintió atraído por ella desde el primer momento en que la vio. “Siempre me pareció una mujer súper inteligente", contó en aquel entonces. La presentadora, por su parte, reveló que su relación abierta funciona de manera relajada y que uno de los acuerdos es que cuando pueden coinciden y se ven, y que pueden estar "con otra gente".

De esta manera, el fuerte descargo de Evelyn Botto tras la viralización del video de los besos entre Fede Bal y otra mujer llamada Juli Roque, quien es movilera de Los Profesionales, generó repercusiones por su sinceridad y estilo al responder las picantes preguntas.