Así está hoy Elisabetta, la hija menos mediática de Guillermo Coppola, que lo acompaña en su último gran proyecto

A sus 16 años, Elisabetta Coppola, la hija menor de Guillermo Coppola y Corina Juárez, se convirtió en una de las grandes protagonistas del último gran proyecto familiar. Este viernes, la joven acompañó a su padre en la presentación oficial de su nuevo emprendimiento: “Guillote”, la primera fragancia creada por el exrepresentante de Diego Maradona, que marca una nueva etapa en su vida.

El evento, realizado en el corazón de Palermo, reunió a un verdadero desfile de figuras del espectáculo y el deporte. Entre los invitados estuvieron Guillermo Francella, Rusherking, Guido Kaczka, Luquitas Rodríguez, Óscar Ruggeri y muchos más, que quisieron acompañar al empresario en esta nueva aventura. De la mano de Corina y de Elisabetta, Guillermo llegó sonriente y emocionado, disfrutando de un momento que, según él mismo confesó, representa un sueño cumplido.

El proyecto nació a comienzos del año, cuando Corina lo alentó a animarse a algo distinto. “Ya tuviste un hijo y escribiste un libro. Ahora te falta lanzar tu propio perfume”, le dijo su esposa en tono de broma, pero con una idea que pronto se transformó en realidad. Así nació “Guillote”, una fragancia que —al igual que su creador— mezcla elegancia, pasión y una cuota de humor irresistible.

Siempre cercana a su familia, Elisabetta acaparó todas las miradas por su naturalidad y su simpatía. Lejos de los escándalos mediáticos, la joven mantiene un perfil bajo, pero cada una de sus apariciones públicas deja entrever su carisma y unión con sus padres.

Su gran debut social fue en sus 15 años, una fiesta soñada que contó con la presencia de Tiago PZK y la banda uruguaya Márama. Aquella noche, Guillermo Coppola emocionó al hablar de su hija: “Hace muchos años soñé con este momento, y hoy se cumplió”. Desde entonces, Elisabetta se convirtió en su compañera inseparable. Además, fue ella quien impulsó el casamiento de sus padres, consolidando la unión familiar. “Corina me perdonó y me dio otra oportunidad, y eso se lo debo a mi hija”, reconoció el empresario con emoción.

Hoy, mientras Guillermo Coppola celebra el lanzamiento de su perfume y planea nuevos proyectos, Elisabetta brilla a su lado con una mezcla perfecta de ternura y personalidad. Discreta, alegre y encantadora, la heredera más joven del clan Coppola demuestra que el carisma es de familia.

