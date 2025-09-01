Así es la casa de Guillermo Coppola que compró hace 40 años: renovada, moderna y con guiños constantes a su pasado

Guillermo Coppola abrió las puertas de la casa que compró hace 40 años, ubicada en el corazón de Palermo. Renovada, moderna y con guiños constantes a su pasado, la propiedad refleja una combinación de estilos que conviven en armonía. El recorrido por cada ambiente dejó ver detalles personales, objetos simbólicos y una estética pensada para el confort.

La increíble propiedad que compró Guillermo Coppola hace 40 años

Guillermo Coppola mostró los detalles de la casa que compró hace 40 años en Palermo, una propiedad que hoy luce completamente renovada. Con una estética moderna y guiños constantes a su pasado, cada ambiente refleja una combinación de estilos que conviven en equilibrio y representan el gusto del empresario.

En las últimas horas, Infama (América) mostró imágenes del increíble departamento que tiene el representante a metros de la embajada de Estados Unidos. La vivienda se destaca por su arquitectura vidriada, sus amplios ventanales y una vista panorámica de la ciudad. El espacio fue reformado en varias etapas, la más reciente cerca de 2018, y hoy combina funcionalidad con una estética cuidada.

“Esta es mi casa de toda la vida, que la hemos reformado. Es una casa ochentosa y con mucha historia”, comentó Guillermo Coppola. En el living se puede apreciar un estilo minimalista, con sillones y mesas en tonos neutros con una distribución bien pensada. En las paredes y estantes se exhiben obras de arte, esculturas y piezas decorativas que aportan carácter sin saturar el ambiente.

Uno de los espacios más destacados es la biblioteca, donde se conservan fotos familiares, recuerdos personales y objetos simbólicos. Allí se encuentra una réplica de la Copa del Mundo y varias imágenes junto a Diego Maradona. “Todo lo que está acá tiene un sentido. No hay nada puesto porque sí”, explicó el empresario.

Por su parte, en la cocina se alza una estética moderna bien diseñada, con electrodomésticos de acero inoxidable y una isla central que organiza el espacio. Aunque no se detuvo en detalles técnicos, Guillermo Coppola dejó ver que para él la funcionalidad es clave en cada una de sus elecciones. “Me gusta que todo esté a mano, que sea práctico”, comentó.

Otro sector que llamó la atención fue la cava, ubicada en un ambiente contiguo al comedor. Allí se exhiben botellas de vino, licores y champañas de distintas procedencias. “Muchos de estos son regalos, no suelo comprar bebidas caras porque no tomo”, aclaró. Entre las etiquetas destacadas se encuentran ejemplares de whisky japonés y Bellini, que destacan por su exclusividad.

En la entrada principal del departamento de Guillermo Coppola se encuentra el famoso jarrón, un episodio judicial en su vida. La pieza, que fue protagonista de un operativo policial en 1996, hoy forma parte de la decoración de su casa, marcando un momento de inflexión en su pasado. “Es un símbolo, no lo puedo sacar de acá”, reveló.

La terraza privada, los baños con detalles personalizados y los ambientes amplios completan una vivienda que combina elegancia, modernidad y memoria. Cada espacio está pensado no solo para vivir, sino como un recorrido por parte de su historia. “Todo parecería ser ostentoso, cosa que a mí no me gusta”, expresó en relación a los objetos de alto valor que se aprecian en su casa.

