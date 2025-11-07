Guillermo Coppola presentó su nuevo negocio rodeado de famosos: de Guillermo Francella y Guido Kaczka a Rusherking

Este viernes, Guillermo Coppola presentó su nuevo negocio, rodeado de muchísimos famosos. Guillermo Francella, Rusherking, Guido Kaczka, Luquitas Rodríguez, Óscar Ruggeri y decenas más, acompañaron al exrepresentante en una nueva etapa de su vida.

El nuevo negocio de Guillermo Coppola

Todo comenzó por una iniciativa de Corina Juárez, la esposa de Guillermo Coppola. Allá por enero, ella le dijo que ya había tenido un hijo y escrito un libro, por lo que había llegado la hora de lanzar su propio perfume. A partir de ahí, el empresario puso manos a la obra y dio a luz a “Guillote”, su primera fragancia.

Guillermo Coppola presentó su nuevo perfume.

El evento se llevó adelante este viernes 7 de noviembre en Palermo. Guillermo Coppola llegó acompañado de su pareja, Corina, y de su hija más chica, Elisabetta Coppola, que suele tener un perfil muy bajo.

Guillermo Coppola junto a su mujer y su hija.

A su lado, por supuesto, hubo decenas de famosos que lo acompañaron. Guillermo Francella, Guido Kaczka, Luquitas Rodríguez, Oscar Ruggeri y Ricardo Gareca, Marcela Tauro y Agustina Casanova, fueron algunos de los que se pudieron ver junto al empresario.

Guillermo Coppola y Guillermo Francella.

Guillermo Coppola y Guido Kaczka.

Guillermo Coppola junto a Óscar Ruggeri y Ricardo Gareca.

Quien más llamó la atención, sin lugar a dudas, fue Rusherking. El cantante también dijo presente y no dudó en fotografiarse junto a Guillermo Coppola, uniendo, de esta manera, dos mundos y generaciones que difícilmente se podría imaginar de la mano.

La relación entre Guillermo y el cantante viene desde hace algunos meses. Según cuenta este último, se conocieron en Ezeiza, se llevaron bien y hasta tuvieron la posibilidad de grabar un video juntos, que se estrenó hace tres semanas.

Guillermo Coppola y Rusherking.

De esta manera, rodeado de amigos de toda la vida, que también resultan algunos de los famosos más conocidos del país, Guillermo Coppola presentó su nuevo negocio: Guillote. El empresario incursiona en un nuevo mundo y, a la vista de los hechos, lo hace con el pie derecho.