Así es la nueva casa de Momi Giardina que parece sacada de “Hermanos a la obra”: moderna, industrial y con muchísima luz

Momi Giardina atraviesa un gran momento profesional y personal. La actriz, cantante y actual participante de MasterChef Celebrity, acaba de lograr el sueño de la casa propia. Con la autenticidad que la caracteriza, compartió en redes sociales los avances de la remodelación de su nuevo hogar en Palermo, un espacio que combina a la perfección el diseño industrial y la luminosidad digna de cualquier episodio de Hermanos a la Obra, el famoso programa de reformas del canal Home & Health.

Momi Giardina: de un acto compulsivo a un sueño hecho realidad

Lejos de planificar durante meses la compra, Momi Giardina confesó que fue una decisión cargada de impulsos. “Fue una compra impulsiva, vi el video en TikTok y me enamoré al instante”, relató divertida en redes sociales. La intuición, sin embargo, no la traicionó: la vivienda, ubicada en el barrio porteño de Palermo, tiene todo lo que buscaba. Moderna, funcional y con estilo industrial, la propiedad refleja su estilo actual y su amor por los espacios amplios y luminosos, donde cada detalle está pensado para potenciar la armonía visual y tener como protagonista la presencia de luz.

Momi Giardina | Instagram

El diseño de la casa es uno de los aspectos más llamativos. De dos plantas y con amplios ventanales que inundan cada ambiente de luz natural, la propiedad transmite una sensación de apertura y frescura. El uso de tonos neutros -blancos, grises y madera clara- refuerza la estética contemporánea, mientras que los elementos metálicos y las paredes oscuras aportan ese sello industrial tan característico de los hogares que suelen transformar los hermanos Scott en la televisión.

Casa de Momi Giardina | Instagram

El corazón del hogar es el imponente living de doble altura, que combina elegancia y un tinte minimalista. Los pisos de madera clara se equilibran con paredes negras que aportan profundidad visual, mientras que los muebles blancos generan un contraste armónico. En el centro del ambiente se despliega un amplio sillón y la infaltable chimenea a leña que invitan a la desconexión y al relax, logrando ese balance entre sobriedad y calidez que tanto se busca en el diseño actual.

Casa de Momi Giardina | Instagram

Momi desliza su impronta personal

La artista también se animó a imprimirle su sello personal a cada rincón. “Mi casa nueva en proceso, una habitación la convirtieron en vestidor y no entienden las cosas increíbles que hacen”, escribió Momi Giardina en un video donde mostró parte del proceso de transformación y que luego compartió en la web. Este nuevo espacio, pensado junto a afamados diseñadores de interiores, promete convertirse en uno de los lugares más funcionales y soñados de la casa, reflejando el espíritu creativo y versátil de su dueña.

La combinación de materiales naturales, la iluminación estratégica y la continuidad visual entre ambientes dan como resultado una casa que no solo se ve bien, sino que se siente bien, donde cada rincón respira estilo y autenticidad.

Con esta nueva etapa, Momi Giardina celebra un logro que trasciende lo material. Su casa no solo es un espacio donde vivir, sino también un reflejo de su presente: luminoso, sólido y en constante renovación. Al mejor estilo Hermanos a la Obra, logró transformar un simple departamento en un verdadero hogar moderno e inspirador, donde el diseño industrial y la calidez se encuentran en perfecta sintonía. “Estoy muy feliz, están quedando cosas increíbles”, exclamó.

NB