Así está hoy Marcelo Corazza, el ganador del primer Gran Hermano que terminó con prisión domiciliaria por una grave denuncia

Marcelo Corazza enfrenta una grave acusación desde que fue detenido en 2023 por corrupción de menores. El exparticipante de Gran Hermano sigue bajo la mirada atenta de la Justicia. Sin embargo, en la actualidad poco se sabe de su vida y de cómo vive este presente.

Así está hoy Marcelo Corazza, el ganador del primer Gran Hermano que terminó con prisión domiciliaria

Este lunes 23 de febrero regresa a la pantalla de Telefe el fenómeno televisivo que marcó una era: Gran Hermano. La producción apuesta a una edición dorada que promete ser más picante, innovadora y disruptiva, con una mezcla de participantes desconocidos y famosos para atraer aún más la atención del público.

Muchos televidentes ya recuerdan con nostalgia la primera edición del reality y al rostro que se llevó el título aquella vez: Marcelo Corazza, el primer ganador del certamen en Argentina, cuya historia conmovió a la audiencia hace más de dos décadas. El exparticipante ingresó a Gran Hermano en 2001 como suplente y rápidamente se ganó el cariño del público, que lo votó masivamente hasta consagrarlo campeón.

Gran Hermano: generación dorada

Antes de su paso por el reality, era profesor de educación física y entrenador de rugby, y vivía con sus hermanas en Tigre. Tal como contó en su momento, no se anotó al programa en búsqueda de fama, sino con el objetivo de ganar el premio para comprarse una casa propia. Tras su coronación, la audiencia lo siguió recordando como una figura cálida y sencilla, que decidió mantener un perfil reservado ante las cámaras.

Con el paso de los años se alejó de la exposición mediática y trabajó detrás de escena como productor de televisión, incluso vinculado a nuevas ediciones de Gran Hermano en Telefe. En 2023, antes de que explotara su escandalosa detención, fue parte del panel del ciclo que conduce Santiago del Moro. Sin embargo, la vida de Marcelo Corazza tomó un giro inesperado y oscuro cuando en aquel entonces fue detenido y acusado de corrupción de menores, en el marco de una causa compleja que también derivó en la detención de tres personas más.

Marcelo Corazza

De acuerdo a lo que contaron en Intrusos el año pasado, Marcelo Corazza “fue detenido en marzo y liberado en abril de 2023. La segunda detención fue en mayo del mismo año. Estuvo preso cinco meses en el penal de Ezeiza, en octubre del mismo año lo excarcelaron”. Además, revelaron que “debía usar tobillera electrónica y no podía salir del país ni ausentarse más de 24 horas de su domicilio y tenía que presentarse del 1 al 5 de cada mes en el juzgado".

La palabra de Marcelo Corazza sobre su situación judicial

En diciembre de ese mismo año confirmaron el procesamiento y en agosto de 2025 comenzó el juicio. Previamente a esta instancia, Marcelo Corazza contó en el programa de América TV: “No me estoy preparando de ninguna forma, solo voy a contar mi vida. Yo no me defendí nunca hasta ahora”. En este sentido, expresó convencido de su inocencia: “Me voy a defender donde me tengo que defender, que es en la Justicia… Quiero que termine todo este mal momento ya. Yo soy inocente”.

Marcelo Corazza

Cabe recordar que la causa indica que Marcelo Corazza podría haber formado parte de una organización dedicada a reclutar, abusar y explotar sexualmente a varones, principalmente menores, en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Misiones. En medio de su situación judicial, en Intrusos informaron que “Telefe lo tiene suspendido con licencia sin goce de sueldo" y que trabaja como preparador físico en un gimnasio.

Así, mientras Gran Hermano vuelve a la televisión con grandes expectativas y nuevas historias para contar, el recuerdo Marcelo Corazza, el primer campeón del formato que alcanzó la popularidad y terminó con prisión domiciliaria acusado de corrupción de menores junto a otros cuatro imputados, sigue siendo tema de conversación y polémica.