A partir de este lunes 23 de febrero a las 22:15 horas, Gran Hermano vuelve a abrir sus puertas. Esta nueva temporada, denominada Generación Dorada, se dispone completamente renovada. Ante el inminente desembarco a la pantalla de Telefe, revelaron cuánto cobrará cada participante por su estadía en el reality más famoso del país.

La cuenta regresiva para GH, Generación Dorada

A menos de una semana de que Santiago del Moro inicie un nuevo ciclo de Gran Hermano, comenzó a conocerse algunos de los pormenores que hacen al gran show de la televisión argentina. En ese marco el periodista Santiago Sposato reveló el monto que percibirán los participantes de la Generación Dorada. “¿Vos querés saber cuánto gana de base un participante de Gran Hermano? El que menos va a ganar", le consultó a Alejandro Castelo -de forma retórica- en el streaming de Jotax Digital.

Gran Hermano, Santiago del Moro | Instagram

Ante la negativa de su compañero, el portador de la información procedió a explicar la metodología del método de cobranza: “Se paga por semana. O sea, cuando vos salgas, te van a decir ‘estuviste 17 semanas, te corresponde esto’”. Acto seguido, los panelistas comenzaron a elaborar diversas hipótesis acerca de la cantidad del pago.

El monto que paga Gran Hermano por el sueño de los participantes

Mientras algunos lanzaban cifras cercanas a 500 y 800 mil pesos, Sposato resaltó que cada concursante de Gran Hermano Generación Dorada se llevará un poco más de 130 mil pesos cada siete días: "Van a cobrar 137 mil pesos por semana”. De acuerdo a la permanencia de cada uno de ellos en el certamen, va a ir variando la entrada de dinero y, a su vez, va a servir de incentivo económico para aumentar su patrimonio.

En este marco, cabe destacar que se agregaron nuevas reglas al juego. A modo de generar más dinamismo, emoción y competencia, el juego dispondrá de una puerta planta para eliminar a aquellos que no quieran “jugar” o pasen desapercibido. La puerta roja, donde se promete que pasará “cualquier cosa” y la ya conocida puerta giratoria, dispuesta para el retiro voluntario de los hermanitos.

Gran Hermano, Santiago del Moro | Instagram

Con la transformación integral de la casa de Gran Hermano, los aspirantes a ser los célebres ganadores de la Generación Dorada, no sólo ganarán popularidad y el reconocimiento del público, sino que, además, pueden ampliar su patrimonio. Con el consentimiento de ser grabados 24/7 y de conceder su derecho de imagen, se espera que la nueva entrega del formato de Telefe traiga un aire completamente renovado al juego más famoso de la pantalla chica, ampliando su alcance hacia las plataformas digitales a través de la interacción con los usuarios.

NB