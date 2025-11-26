Sofía Solá, la hija de Maru Botana, reveló las condiciones que debe cumplir su primer novio: “Qué rápida que fui, ¿no?"

Sofía Solá, la hija de Maru Botana, reveló las condiciones que debe cumplir su primer novio en un listado que generó curiosidad. Con un estilo simple y directo, la joven compartió cuáles son los aspectos que considera importantes en una relación. El video llamó la atención de todos sus seguidores, sobre todo por el tono seguro con el que se expresó la influencer.

Sofía Solá, la hija de Maru Botana, sorprendió al dar a conocer las condiciones que debería cumplir su primer novio. La joven eligió expresarse con naturalidad y dejó ver cuáles son los valores que prioriza en su vida personal. El momento se convirtió en un reflejo de su personalidad, ya que combinó humor con sencillez, dejando en claro que busca compartir vínculos basados en respeto y confianza.

Con naturalidad y frescura, la joven se sumó a un trend de TikTok y dejó en claro cuáles son los aspectos que considera importantes en una relación. El clip se destacó por su tono relajado y divertido. Al finalizar, lanzó una frase que sintetizó el espíritu del momento y causó gracia entre sus seguidores: “Qué rápida que fui, ¿no?”.

El listado de Sofía Solá incluyó puntos simples y cotidianos, pero que reflejan los valores que más importan para ella. Durante el video, realizado con un filtro, enumero las 10 cosas que le molestarían más o menos de una pareja. “Me copio de mi amiga Simona, que hizo esto y me divirtió”, comentó.

“No tiene ex”, apareció al inicio, donde la joven explicó que no le molestaría que su pareja no tenga ex porque ella tampoco lo tiene. Ante la siguiente afirmación, “tiene fotos con su expareja”, la hija de Maru Botana reveló que si están publicadas en su Instagram, no tendría ningún problema.

“No tiene tiempo para mí. Eso sí, me parecería muy malo que no tenga tiempo para mí. Porque significaría que no nos veamos, así que prefiero que no sea mi novio”, comentó colocando esa frase en el puesto 4 de cosas que le molestarían. En ese contexto, Sofía Solá destacó que si no ve series ni películas, sería aburrido, pero no le afectaría sobremanera.

Por otro lado, la hija de Maru Botana destacó que si su pareja habla mal de sus amigos, sería algo que ella no toleraría, por lo que lo colocó entre el top 3. Las siguientes afirmaciones que le tocaron generaron risa entre sus seguidores: “Es arquero” y “Vende contenido”. Ante estas frases, la influencer comentó que no le molestaría que sea futbolista, y que no entendía a qué se refería con contenido.

Otro detalle que no le pareció el mejor fue que no puedan compartir tiempo los fines de semana. Si bien reveló que podrían estar juntos los días de semana, le parecería sospechoso no verse sábado o domingo. Pero la afirmación que se coronó con el puesto número uno de lo más feo para la joven fue que sea “distinto cuando estamos con los amigos”.

