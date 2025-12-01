Así fue el debut actoral de Inés Sola, la hija menor de Maru Botana: baile y puro orgullo

Este fin de semana, Maru Botana asistió al debut actoral de su hija menor, Inés Solá, quien integró el staff de bailarines de la academia de Cris Morena. Ante semejante puesta en escena, su mamá no dudó en mostrar en su cuenta oficial de Instagram algunos fragmentos de la coreografía que realizó la adolescente de 13 años. La emoción compartida en redes, desde el orgullo de la chef ante la alegría de Inés sella este evento, donde el arte y el amor familiar se entrelazan.

Maru Botana, orgullo y emoción por su hija Inés Solá

Inés Solá es la octava hija de Maru Botana, quien hasta el momento mantenía un bajo perfil en redes sociales. A diferencia de su hermana Sofía, la joven se desenvuelve lejos de la exposición de las redes sociales. Sin embargo, su debut actoral como integrante del elenco de bailarines de la academia de comedia musical de Cris Morena, hizo que rápidamente su nombre cobre trascendencia.

En el video que compartió la afamada cocinera, se la puede ver a Inés desenvolverse sobre el imponente escenario junto con otros jóvenes de su edad. “Increíble”, fue la frase que escribió la pastelera y que englobó todos los sentimientos que se le despertaron al ver la performance de su heredera.

Al igual que Olivia -hija de Paula Chaves- y de Mila -hija de Mery del Cerro-, Inés Solá va escribiendo su nombre propio en este sofisticado semillero de talentos, espacio de aprendizajes y usina de proyectos; tal y como reza la descripción de la academia de la productora. A la vista, quedaron plasmados su destreza y pasión por esta expresión artística vinculada al baile y la actuación, que su mamá no dudó en viralizarlo en la web.

Inés Solá, la hija de Maru Botana que va abriéndose caminos en el arte

Esta aparición pública de Inés Solá comienza a sembrar un precedente en las nuevas promesas en el ambiente artístico. De esta manera, comenzó a formarse en la célebre productora, Ser Otro Mundo, dirigida por Cris Morena. Es así que, en cada propuesta artística, los alumnos experimentan el rigor y la magia del teatro musical, siendo un espacio de aprendizaje constante.

Además, al formar parte de la escuela de la madre de Romina Yan se posiciona percé en la vitrina en la que los cazatalentos recorren para sumar nuevos artistas a su plantel. En otras palabras, este debut, le abre una puerta significativa en el mundo del espectáculo con una plataforma de alto calibre desde temprana edad.

En concreto, la puesta en escena de Inés Solá, la hija menor de Maru Botana va más allá de una muestra de un cierre de proyecto anual. También se ponen en la agenda las facultades actorales y musicales de los jóvenes talentos que intentan posicionarse en el ambiente, con la adquisición de los conocimientos formativos más sofisticados de las ofertas de las productoras que forman niños y construyen futuros. En paralelo, la empresaria gastronómica no puede ocultar su orgullo por ver el crecimiento de su ya no tan niña: “Mis actrices favoritas”, escribió junto a una selfie que se sacó con las integrantes de su familia.