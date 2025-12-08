El video que demuestra que Maru Botana y Sofía Solá matchean con sus looks con distintos estilos

Maru Botana y Sofía Solá son de las madres e hijas más unidas de la televisión argentina. Si bien cada una mantiene sus diferentes gustos sobre su carrera, ambas buscan acompañarse en todos los pasos que dan, y es así como se volvieron influencias fashionistas. En un video de TikTok, la cocinera y su hija marcaron sus diferentes estilos pero demostraron cómo se puede matchear con un solo detalle, que acompaña a todas las tendencias para un look de noche.

Maru Botana es una de las cocineras más seguidas de la televisión argentina. Su carisma se transmitió a sus hijos, quienes también mantienen una comunidad en redes sociales. Sofía Solá es la más pública de todos ellos, y quien incluso mantuvo una carrera fashionista en la industria del modelaje. Sin embargo, el amor por la moda es algo que las conecta, y no dudan en demostrar en los eventos importantes que ambas son partícipes. En las últimas horas, matchearon sus looks, pero mantuvieron sus diferentes estilos.

En un video de TikTok, Maru y Sofía modelaron, con un audio viral, que acompañaba el momento. Por un lado, la influencer fue por un estilo chic de musculosa blanca, hasta el ombligo, con un pantalón de jean tiro bajo. Por el otro, la cocinera fue por un vestido de corte triangular y estilo playero total black. Sin embargo, ambas matchearon al lucir brillos en sus looks. Mientras que los de la joven eran en cantidad y se destacaban en su outfit claro, los de su mamá eran más disimulados, dejando unos destellos llamativos.

Los brillos: el favorito de Maru Botana y Sofía Solá

Esta no es la primera vez que Maru Botana y Sofía Solá coinciden con los brillos para sus looks. En otras pasarelas de moda o eventos en el atardecer, ambas eligieron los outfits llamativos y brillantes para marcar la diferencia. Sin embargo, en cada ocasión, siguen marcando sus estilos separados. Mientras que la más joven opta por los atuendos chics y modernos, su mamá se la juega por la elegancia y comodidad del bohemio.

Los usuarios de las redes sociales y expertos fashionistas no tardaron en destacar el look de ambas como uno de los ideales para los eventos nocturnos y relajados. De esta manera, Maru Botana y Sofía Solá se volvieron influencias en la moda, mostrando un match de favoritos, pero dejando en claro cuáles eran sus estilos personales. Los brillos las acompañan en todas las ocasiones, y las mantienen unidas en otro ámbito de la fama.

A.E