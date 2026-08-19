Instalada en Madrid, la actriz Laura Laprida exprime a full los días del verano europeo. Pero no está sola. La hija de la trilliza María Eugenia, que se casó en 2020, pasa los días con su esposo, Eugenio Levis, y su único heredero, Otto, nacido hace un año en tierra española.

Así está hoy Otto, el hijo de Laura Laprida y Eugenio Levis

Postales de ensueño, siestas al sol y juegos de playa fueron parte de la rutina de la también influencer y fashionista, que al viaje además invitó a su mamá. Su hijo, nacido a mediados de 2025, es parte de los constantes eurotrips que la intérprete realiza en familia o en pareja.

Laura Laprida y Eugenio Levis con su hijo Otto

“Me maravilla lo mucho que disfruto a mi hijo. Me gusta que esté conmigo todo el tiempo, me entretiene, me da placer”, declaró Laprida los primeros días de maternidad y luego de que Otto, un calco de su mamá y con los ojos de su papá, conociera el Sur argentino.

“Tardecita de paseo con mi mejor compañero de aventuras”, concluyó la artista que formó parte de la serie “Sagrada Familia” y “Algo hay en el bosque”, de Disney. Si bien su presente laboral en Europa se asentó más, el desarraigo sigue siendo un tema para la actriz, que además se define muy familiera.

Laura Laprida y Eugenio Levis con su hijo Otto

“Lo que me sigue doliendo y lo que sigo extrañando es mi familia, mis sobrinos... ¡No viví el embarazo de mi hermana..! Mi hermana más chica ahora tiene dos hijos. Y mis otros sobrinos crecen…”, aseguraba Laprida que, aventurera nata, suma nuevas postales de colección para el recuerdo. Y con el mayor de los tesoros entre sus brazos, un bebito que “se hizo rogar” pero llegó para iluminar a la familia.