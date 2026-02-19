Con fotos inéditas y sentidas palabras, Soledad Pastorutti saludó su hija Regina: "Es un aprendizaje constante”

Soledad Pastorutti es una de las cantantes argentinas más queridas de las redes sociales. Su amor por la cultura y el folklore la ayudaron a marcar un camino fuerte y constante en la industria de la música, y volverse de las influencias más destacadas. Sin embargo, y a pesar de sus constantes trabajos en todas las provincias, su prioridad principal es su familia y los momentos importantes que vive con ellos. Este 19 de febrero, su hija menor, Regina, cumple sus 13 años, y ella no dudó en compartir un posteo de recuerdos y un sentido mensaje, mostrando el orgullo que siente.

Soledad Pastorutti, Regina Audoglio, Jeremías Audoglio

El sentido mensaje de Soledad Pastorutti a su hija Regina por su cumpleaños: "Es un aprendizaje constante"

Regina Audoglio es la hija menor de Soledad Pastorutti y Jeremías Audoglio. La pequeña la acompaña a su mamá en todos los proyectos musicales que presenta, y su mamá no duda en mostrarle apoyo en cada actividad que ella elige para formar su futuro. Es por eso que, en el día de su cumpleaños, los seguidores de la cantante estaban esperando el sentido mensaje que le tenía a la menor. Durante la mañana, Soledad mostró lo mucho que creció su hija y emocionó a todos.

En un posteo de Instagram, compartió las mejores imágenes desde su embarazo, pasando por todos los juegos de disfraces, deportes y momentos de risas, hasta llegar a la actualidad y su apuesta por el modelaje. De esta manera, escribió emocionada: "¡Pasan los años y el amor es cada vez más grande!!! No hay nada que describa la felicidad que me das! ¡Ser tu mamá es un aprendizaje constante y hace que mi vida tenga sentido! ¡Felicidades amor mío!". Sus seguidores no dudaron en acompañarla con mensajes felicitando a la menor y destacando el amor que hay entre ambas.

El posteo de Soledad Pastorutti a su hija, Regina Audoglio

Así se encuentra hoy Regina: 13 años, deportista y modelo, que sueña con seguir los pasos de su mamá

Regina Audoglio no duda en aparecer en algunos posteos de su mamá, y se destaca por ser una niña muy activa al momento de buscar su pasión. Desde natación hasta baile, y de ser una fanática de los disfraces hasta seguir los pasos de Pastorutti, la pequeña mostró fascinación por el mundo del arte, pero no deja de lado los deportes y la actividad física. Sin embargo, con el correr de los años, se volvió una seguidora, como Soledad, de la moda y las nuevas tendencias, luciéndolos en todos los eventos importantes.

Soledad Pastorutti, Regina Audoglio

Este 19 de febrero es un día especial para la familia Pastorutti-Audoglio, ya que Regina cumple 13 años, y en poco tiempo comenzarán las organizaciones para el esperado cumpleaños de 15. Es por eso que Soledad no dudó en compartir un recorrido de la vida de la pequeña, mostrando el orgullo que siente por ella y sus increíbles capacidades. Los seguidores felicitaron a la niña como la cantante y generaron una ola de comentarios felices y tiernos hacia ella.

A.E