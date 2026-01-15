Así está hoy Valentín, el hijo de Paula Morales y Fabián Vena que cumplió 11 años

Valentín Vena, el hijo en común de Paula Morales y Fabián Vena, acaba de cumplir 11 años y su crecimiento no ha pasado desapercibido. Histriónico, carismático y cada vez más parecido a sus padres, el niño atraviesa una etapa en la que combina la rutina escolar con sus intereses artísticos y deportivos, despertando ternura y orgullo en su familia.

Así fue el cumpleaños de Valentín, el hijo de Paula Morales

En este nuevo cumpleaños, fue Paula Morales quien decidió compartir un mensaje íntimo y descontracturado en redes sociales, donde dejó ver no solo el festejo de su hijo, sino también el clima de alegría y contención que rodea a la familia.

La herencia de Valentín Vena

Dicen que lo que se hereda no se roba, y en el caso de Valentín, la frase parece cobrar sentido. Hijo de dos actores reconocidos, el pequeño ya dio sus primeros pasos en la actuación cuando aún estaba en primer grado, al participar en la película Yo nena, yo princesa. Allí interpretó a Elías y su trabajo fue tan destacado que recibió una nominación como Mejor Actor Revelación en los Premios Sur.

Más allá del mundo artístico, Valentín también vive su infancia a pleno. Es fanático de River, comparte su pasión futbolera con su papá y, según contó Paula Morales en más de una entrevista, “el fútbol es su vida”. Pelotas, figuritas y conocimiento de equipos de todo el mundo forman parte de su día a día.

El emotivo mensaje de Paula Morales

Para celebrar los 11 años de su hijo, Paula Morales publicó un mensaje cargado de ternura y humor: “Nino cumplió 11 y le cantamos muchas veces”, escribió, acompañando sus palabras con emojis y detalles de cómo fueron esos días de festejo. En el mismo posteo, la actriz mezcló el cumpleaños con vivencias personales y familiares: “Estrené rodeada de hijos y amigas con un elenco hermoso”, contó, y agregó entre risas que se fue “de campo con amigas a hacer pijamada”.

El mensaje, espontáneo y sincero, Paula Morales dejó en claro el fuerte vínculo que la une a a su hijo y el gran momento que atraviesan como familia. A sus 11 años, Valentín Vena crece rodeado de amor, estímulos y libertad para explorar quién quiere ser, mientras sus padres lo acompañan orgullosos en cada paso