Adiós a los colores lisos: Milenka, la hija de Marley, confirma que las rayas vuelven a ser tendencia en los más chicos

Marley siempre comparte imágenes de sus hijos, Mirko y Milenka, en sus redes sociales. De hecho, los pequeños también tienen sus propias cuentas donde es él quien publica fotos y deja ver su crecimiento. En esta oportunidad, el conductor subió tiernas postales junto a su hija y confirmó la tendencia en los más chicos.

El look trendy de Milenka, la hija de Marley

Milenka, la hija de Marley, volvió a robarse todas las miradas con un look tan tierno como canchero. Con apenas un año de vida, la pequeña ya se perfila como una mini referente de estilo y demuestra que la moda infantil también puede ser cómoda, fresca y con impronta propia.

La niña lució un vestido con estampa de rayas en tonos blanco y azul, una elección ideal para los días de calor. El diseño sin mangas, de líneas simples y confección liviana, le permite moverse con total libertad, algo clave en esta etapa de descubrimientos. En la imagen que subió Marley se la puede ver en los brazos de él y apreciando el paisaje rodeado de vegetación.

Marley junto a Milenka

Tela fresca y con textura: así es el vestido con rayas de Milenka, la hija de Marley

El outfit de Milenka está confeccionado en una tela texturada que aporta un aire artesanal y natural. Las rayas verticales, protagonistas absolutas del look, suman un guiño moderno que se impone con fuerza en la indumentaria infantil de la temporada. Además de ser una elección acertada, este ítem destaca por su funcionalidad. Los tonos claros y el corte holgado resultan ideales para actividades al aire libre, mientras que el diseño minimalista demuestra que menos es más, incluso en la moda para los más chicos.

"Vacaciones. Pinamar", escribió Marley junto a las dulces postales. A las pocas horas, su posteo cosechó una lluvia de "likes" y cientos de halagos para Milenka. "Bebita hermosa", escribió Belén Francese. Otros usuarios comentaron sobre su atuendo: "Ese vestido le queda espectacular", "Me encantó el vestido", "Vestida como una princesa", "Le queda súper".

Sin dudas, Milenka deja en claro que las prendas con rayas son la gran tendencia en el universo fashion infantil. Un clásico que se reinventa año tras año y que, en versiones cómodas y versátiles, se convierte en un infaltable del guardarropa de bebés y niños pequeños.

Con naturalidad y dulzura, la pequeña confirma que el estilo no tiene edad y que la moda infantil pisa cada vez más fuerte, sin resignar comodidad ni frescura. De esta manera, Milenka, la hija de Marley, dice adiós a los colores lisos y confirma que las rayas vuelven a ser tendencia en los más chicos.