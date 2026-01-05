Paula Morales sobre su familia ensamblada con Fabián Vena: “Benicio y las nenas son hermanos desde que se conocieron”

Con una mirada serena, Paula Morales habló de la intimidad de su vida familiar, esa que se fue construyendo de a poco y sin fórmulas rígidas. En una charla íntima con Héctor Maugeri para +CARAS, la actriz se refirió a la familia ensamblada que formó junto a Fabián Vena, un entramado afectivo donde el amor llegó antes que cualquier definición formal. “Benicio y las nenas son hermanos desde que se conocieron”, resumió, con naturalidad.

La familia hoy está conformada por seis integrantes, con edades, rutinas y recorridos muy distintos. Paula es mamá de Benicio, de 18 años, fruto de una relación anterior. Fabián, por su parte, es padre de Vida y Cielo, de 16 y 15, hijas de su vínculo con Inés Estévez. A ese mapa diverso se sumó Valentino, el hijo que Paula y Fabián tuvieron juntos, que hoy tiene 10 años. “Armar esta familia fue como un rompecabezas”, explicó, consciente de que nada se dio de manera automática.

Paula Morales y sus hijos, Valentino y Benicio

Paula Morales y la dinámica de una casa en movimiento

La convivencia cotidiana exige organización constante. Cada hijo tiene su propio mundo, con horarios distintos, colegios diferentes y actividades que no siempre coinciden. A eso se suma la particularidad del trabajo artístico, sin rutinas fijas ni horarios previsibles. “Vamos delegando tareas, viendo qué hace uno y qué hace el otro. Todo el tiempo estamos armándonos”, contó, describiendo una dinámica familiar que se sostiene en el diálogo y la flexibilidad.

Sin embargo, más allá de la logística, hay algo que para Paula fue decisivo desde el inicio: el vínculo entre los chicos. “Ellos se aceptaron inmediatamente como hermanos”, recordó. Antes incluso de la llegada de Valentino, Benicio ya sentía a Vida y Cielo como parte de su familia. El nacimiento del más chico terminó de sellar esa unión, convirtiéndose en el nexo natural entre todos.

Paula Morales en +CARAS

Paula Morales y los vínculos que se eligen

Consultada sobre su relación con Inés Estévez, Paula fue clara y serena. No existe un vínculo cotidiano, pero sí un trato respetuoso y cordial. “Si me tiene que escribir, puede hacerlo tranquilamente”, explicó en +CARAS, dejando en claro que la armonía también se construye desde la madurez emocional.

El momento más emotivo llegó con una sorpresa preparada por Maugeri: un mensaje de Fabián y Valentino. Palabras de amor, admiración y reconocimiento que desarmaron a la actriz en vivo. “Me morí”, dijo, entre risas y lágrimas. En ese gesto íntimo quedó expuesto el verdadero corazón de esta familia ensamblada: afecto genuino, respeto y la certeza de que los lazos más fuertes no siempre se heredan, también se eligen.