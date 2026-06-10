Así están hoy Griselda y Omar, los padres de Soledad Pastorutti

Griselda y Omar, los padres de Soledad Pastorutti, construyeron una vida marcada por el acompañamiento constante a sus hijas desde sus primeros pasos artísticos en Arequito. Con esfuerzo y dedicación, transformaron sus rutinas para sostener un proyecto familiar que se convirtió en parte de la identidad de todos. Su presencia discreta en cada etapa permitió que la carrera de ambas creciera con bases sólidas, mientras ellos mantenían un rol fundamental detrás de escena.

El perfil bajo y el acompañamiento que marcaron la vida de Griselda y Omar, los padres de Soledad Pastorutti

Griselda y Omar, los padres de Soledad Pastorutti, fueron protagonistas silenciosos de un camino que comenzó en festivales locales y se extendió hacia escenarios mayores. Su presencia discreta y su apoyo permanente dieron forma a una historia compartida que sigue vigente en la actualidad. Con el paso del tiempo, sus gestos y decisiones se transformaron en pilares de un recorrido artístico que aún conserva la impronta de la familia en cada detalle.

Griselda, Natalia y Soledad Pastorutti

Desde los primeros pasos de las hermanas Pastorutti en Arequito hasta su consolidación como referentes del folclore argentino, ellos fueron quienes las acompañaron en cada etapa. En ese entonces, el padre de la cantante trabajaba como mecánico, mientras que su madre daba clases de danza en un pueblo cercano. Sus rutinas cambiaron para ajustarse a las necesidades de las jóvenes que arrancaban su carrera artística a muy corta edad.

En cada festival, Griselda y Omar Pastorutti se transformaban en choferes, asistentes y productores, ocupando un rol clave desde la sombra para que la joven artista pudiera brillar. “Siempre la acompañé desde la parte de atrás”, recordó Griselda en una entrevista con Telefe Noticias, destacando cómo se ocupaba de que su hija estuviera cómoda en los viajes y tuviera la ropa en orden. Además, expresó su preocupación por la edad de sus hijas al iniciar su recorrido sobre los escenarios.

“Me parecía que eran muy chicas, y era mucho el sacrificio que tenían que hacer. A veces llegábamos los lunes a la mañana y no tenían tiempo de descansar porque tenían que ir al colegio, y mi prioridad era esa”, señaló. Ese cuidado constante fue parte de la dinámica familiar que permitió que Soledad y Natalia Pastorutti pudieran crecer en el mundo artístico sin descuidar su formación personal.

El sentido mensaje dedicado a su papá que esconde una canción de Soledad Pastorutti

Por su parte, Omar fue protagonista silencioso de los inicios de la carrera de su hija. “Hice una grabación clandestina y, en las peñas, habré vendido tres o cuatro mil casetes”, recordó sobre aquellos primeros pasos. En las presentaciones, Soledad Pastorutti solía cantar al final, cuando el público ya estaba cansado, pero su padre la motivaba con una frase que se convirtió en símbolo: “Cantá para papá”. Ese gesto inspiró uno de los nombres más emblemáticos de su producción artística: Canten para papá.

Omar y Antonia, la hija de Soledad Pastorutti

Uno de los recuerdos más significativos para el papá de la reconocida artista fue el paso de su hija por Cosquín. “Hicimos un sacrificio para ir a Cosquín y la pusimos en la peña oficial. Les pedí que cantara un solo tema, y después de hacerlo se paró la gente, empezó a ovacionar y la buscaron desde el escenario mayor”, relató emocionado. La canción elegida fue El duende del bandoneón, y ese instante marcó un antes y un después en la carrera de la artista, abriendo las puertas a un reconocimiento que se expandió rápidamente.

Incluso el famoso gesto del poncho tiene una historia familiar detrás. Omar contó que la prenda había sido un regalo para Griselda y que luego se convirtió en abrigo de Soledad en sus primeras presentaciones. “En un momento de alegría en el escenario, con la gente eufórica, le dije que revoleara el poncho y todo el mundo lo empezó a hacer. Desde allí quedó”, explicó. Ese detalle se transformó en uno de los símbolos más icónicos de Soledad Pastorutti y en parte de la identidad de sus shows.

Griselda y Antonia, la hija de Soledad Pastorutti

Griselda y Omar, los padres de Soledad Pastorutti, mantienen hoy una vida marcada por el recuerdo de los años en que acompañaron cada paso artístico de sus hijas. Su historia se construyó en torno al esfuerzo compartido y a la capacidad de transformar las rutinas familiares en apoyo constante, desde los primeros festivales hasta los escenarios más importantes. La manera en que se integraron al recorrido de sus las artistas refleja un fuerte vínculo que se convirtió en parte de la identidad de la familia.

VDV