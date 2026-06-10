El emotivo homenaje de Soledad Pastorutti a su hija, Antonia Audoglio, en su cumpleaños: "Me quitaste el velo de los ojos"

Para Soledad Pastorutti este miércoles 10 de junio no es un día más. Un día como hoy, pero hace 16 años, se convertía en mamá por primera vez con la llegada de Antonia Audoglio, su hija mayor. Desde entonces, la adolescente se transformó en una de las personas más importantes de su vida y en un pilar fundamental de su familia. Por ese motivo, la cantante utilizó sus redes sociales para dedicarle un emotivo homenaje en el día de su cumpleaños.

Las palabras de Soledad Pastorutti a su hija Antonia Audoglio

Más allá del perfil profesional que suele mostrar en su cuenta de Instagram, Soledad Pastorutti también se permite compartir algunos aspectos de su vida más personal. En fechas especiales y aniversarios importantes, la artista deja ver su costado más íntimo y recurre al baúl de los recuerdos para revivir momentos que marcaron su historia. Esta vez, la ocasión fue más que especial: el cumpleaños número 16 de su hija mayor, Antonia Audoglio. Para celebrarlo, compartió un emotivo mensaje acompañado de postales que reflejan el profundo vínculo que las une y el orgullo que siente al verla crecer.

Cumpleaños de Antonia, la hija de Soledad Pastorutti | Instagram

“Un día llegaste y cambiaste mi vida para siempre”, comenzó diciendo la folclorista al pie de un carrusel de fotos en las que mostró cómo fue creciendo su hija en este tiempo. Acto seguido, admitió: “Me quitaste el velo de los ojos, me trajiste el amor más grande que se puede sentir”. Con palabras cargadas de emoción, Soledad dejó en claro el inmenso vínculo que las une y la felicidad que le genera acompañar cada etapa de su crecimiento.

Antonia Audoglio, la hija de Soledad Pastorutti | Instagram

Para finalizar esta suerte de carta abierta, la artista le agradeció a su hija por cada momento compartido y por el profundo impacto que tuvo en su vida. “Gracias por darle sentido a mis días. ¡Te amo mucho, mucho, mucho! Muy feliz cumpleaños, Toti. Y que sea siempre así”, escribió, conmoviendo a sus seguidores con la sinceridad de sus palabras.

Antonia Audoglio, la hija de Soledad Pastorutti, junto a sus padres y su hermana Regina | Instagram

Así sorprendió Soledad Pastorutti a su hija Antonia

Soledad Pastorutti logró mantener un delicado equilibrio entre su vida pública y la privacidad de su familia, especialmente la de sus hijas Antonia y Regina. Sin embargo, en fechas tan especiales como esta, la solista suele abrir una pequeña ventana a su intimidad y compartir algunos de los momentos más significativos de la jornada.

Antonia Audoglio, la hija de Soledad Pastorutti, junto a sus padres y su hermana Regina | Instagram

En esta oportunidad, a través de sus historias de 24 horas de Instagram, mostró cómo fue el despertar de la cumpleañera. En un breve video, se pudo ver a Antonia aún recostada en su cama, abrazada a un oso de peluche y vestida con un pijama rosa. Con gestos que evidenciaban que recién se despertaba, la adolescente se incorporó lentamente y sopló las dos velitas colocadas sobre un muffin de chocolate, acompañado por cookies con chips de chocolate. De fondo, se escuchaba a sus seres queridos cantarle el tradicional “Feliz Cumpleaños”, mientras ella sonreía llena de felicidad, disfrutando de un momento tan simple como especial.

Sin grandes exposiciones públicas y con un mensaje cargado de emoción, Soledad Pastorutti celebró un nuevo cumpleaños de Antonia Audoglio. Fiel al perfil reservado que mantiene respecto a su marido y sus hijas, la artista compartió apenas algunos instantes de esta fecha especial, suficientes para reflejar el profundo amor y la complicidad que las une. Una vez más, dejó en claro que, más allá de los escenarios y los éxitos cosechados en estos más de 30 años arriba de los escenarios, su familia ocupa el lugar más importante en su vida.