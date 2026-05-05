Griselda Siciliani impone las botas Slouchy XXL como el ítem fashionista de la temporada

En pleno lanzamiento de Envidiosa, la serie de Netflix, Griselda Siciliani deslumbró con un look de alto impacto. Fiel a su estilo fashionista, la artista marcó tendencia al lucir las botas Slouchy. El diseño innovador y moderno se destacó por completo y se llevó toda la atención en redes sociales.

El look urbano y repleto de personalidad de Griselda Siciliani

Griselda Siciliani fue parte del reciente evento de Netflix, donde se adelantó todas las ficciones nacionales que se están por estrenar y las que marcaron un éxito rotundo en la plataforma. Durante su presencia, habló de la cuarta y última temporada de Envidiosa y de sus próximos proyectos. En este sentido, la actriz fue ovacionada por el público y muy halagada por el look elegido para esta ocasión.

Lejos de llevar un outfit elegante con toques sensuales como suele escoger, Griselda Siciliani se inclinó por un look contemporáneo y street style: vestido camisero corto en color beige, de mangas largas y con cintura ceñida, que aporta estructura sin perder comodidad. El diseño, con falda levemente plisada y largo mini, funciona como una base versátil y relajada. Sin embargo, el ítem que define todo el estilismo son sus botas Sloucky XXL.

Griselda Siciliani

Este calzado responde a una de las tendencias más fuertes del momento: bucaneras con efecto arrugado, que genera volumen y movimiento. Su diseño se completa con punta afilada y taco alto, lo que estiliza la figura y equilibra la silueta. Una de sus características más distintivas del modelo que llevó Griselda Siciliani es el material. Se trata de un charol negro brillante, que le aporta un impacto visual y una impronta más nocturna y sofisticada.

Griselda Siciliani

Su look se completó con un par de gafas oscuras y una estética prolija: pelo suelto con flequillo, y maquillaje en tonos neutros. Esta estética canchera y moderna acompañó a la perfección su atuendo y sus originales zapatos. Sin dudas, la actriz confirmó que un solo ítem puede potenciar una propuesta.

Botas Slouchy XXL, las elegidas de Griselda Siciliani para transformar su look street style en uno de alto impacto

Las bucaneras vuelven a posicionarse como un recurso clave para alargar visualmente las piernas y aportar una cuota de sensualidad. Este tipo de botas se consolidó como uno de los grandes statements del street style y las pasarelas. Sin embargo, su regreso en este 2026 marca un cambio claro frente a temporadas anteriores: se dejan atrás los diseños ultra ajustados para dar paso a cañas más relajadas y con textura. De ahí, nace el efecto slouchy XXL, que suma dinamismo y rompe con la rigidez.

Griselda Siciliani

Además, este año se llevan modelos con acabado en materiales brillantes, como el charol que lució Griselda Siciliani. Su luminosidad se vuelve protagonista en este calzado y aporta una cuota original frente a las versiones más clásicas en cuero mate o gamuza. Por otro lado, las botas de caña alta vuelven a posicionarse como un recurso versátil para quienes buscan un look con guiño audaz.

De esta manera, Griselda Siciliani impone las botas Slouchy XXL como el ítem fashionista de la temporada mediante un look de impronta urbana y sensual: vestido camisero en tono neutro. Como era de esperarse, la protagonista de Envidiosa se llevó todos los elogios y marcó una tendencia que promete pisar fuerte este 2026.