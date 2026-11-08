Así fue el cumpleaños 52 de Florencia Peña: en su casa, con sus hijos y una vela que nunca se apagó

Florencia Peña cumplió 52 años el sábado 7 de noviembre y compartió distintos momentos de los festejos que realizó junto a sus seres queridos. La actriz publicó en sus historias de Instagram un video de la celebración familiar, donde aparece sentada frente a una torta mientras su círculo íntimo la acompañaba.

La grabación muestra parte del interior de su casa, con una mesa de madera, amplios ventanales y varios familiares reunidos alrededor de la homenajeada. Con el cabello suelto y una prenda oscura que dejaba a la vista los tatuajes de sus brazos, la cumpleañera se preparó para uno de los instantes más esperados de la celebración.

El divertido cumpleaños de Florencia Peña junto a sus hijos

Florencia Peña se encontraba frente a una torta redonda, cubierta con una preparación blanca y colocada sobre una base elevada. En el centro sobresalía una única vela encendida, mientras sus familiares se acercaban para acompañarla. El momento de soplar se convirtió en una situación cómica cuando en vez de apagar la vela, todos seguían hablando. De hecho, el instante fue más divertido cuando madre e hijo comenzaron a cantar juntos y a lanzar varias notas, lo que demostró el buen humor y la energía con la que toda la familia vivió el festejo.

La actriz frente a su torta de cumpleaños.

Sobre la secuencia, la artista escribió "Festejo número 200mil" y agregó: "Nunca se apagó la vela, señora", acompañado por emojis de risas. La expresión sobre la cantidad de celebraciones fue una broma que incorporó al registro, donde quedó documentado uno de los festejos para conmemorar su vuelta al sol.

Otro detalle llamó la atención durante la reunión. La mascota de la familia, de pelaje dorado, se acercó a la mesa y apoyó sus patas delanteras sobre el borde, mientras observaba los movimientos de quienes estaban sentados. El animal permaneció junto a los presentes, interesado en la torta, y terminó formando parte de las postales más simpáticas del encuentro.

La torta de cumpleaños y la mascota de la familia.

Los otros festejos y mensajes que recibió Florencia Peña por sus 52 años

Florencia Peña también eligió una manera diferente de celebrar públicamente su cumpleaños. El sábado compartió una serie de fotografías sin maquillaje, luciendo un blazer verde oliva de corte amplio y el cabello suelto. La producción estuvo acompañada por una reflexión sobre su presente, las experiencias que atravesó y los aprendizajes que fue incorporando a lo largo de los años.

En aquel mensaje, la intérprete explicó que las imágenes representaban la forma en que se percibe actualmente. También se refirió a su proceso de autoconocimiento y a la importancia de aprender a soltar, después de diferentes etapas personales. El texto cerró con una referencia al amor como motor de su existencia, en contraste con el tono humorístico de la posterior celebración hogareña.

La publicación recibió numerosas felicitaciones de figuras del espectáculo. Sin embargo, una de la más importantes fue la de un familiar. Su hijo, Juan Otero, la saludó públicamente, tanto en los comentarios como a través de dos historias de Instagram. En ellas compartió fotografías junto a su madre, acompañadas por dedicatorias afectuosas.

La actriz ya había demostrado su preferencia por celebrar acompañada de sus afectos en noviembre de 2025. Para recibir sus 51 años, viajó a República Dominicana junto a su familia. Las vacaciones incluyeron paseos frente al mar, actividades recreativas y una reunión familiar en las playas del Caribe.

Durante aquella estadía, compartió fotografías de los brindis y los momentos que disfrutaron juntos. Sus compañeros de trabajo también participaron de los saludos con una broma en redes sociales, donde simularon haber intervenido su cuenta para publicar imágenes inéditas. El homenaje combinó recuerdos personales y humor, dos elementos que suelen aparecer en las celebraciones que muestra públicamente.

En esta oportunidad, Florencia Peña recibió sus 52 años con distintas expresiones de cariño, desde las dedicatorias de sus colegas hasta el encuentro hogareño junto a su familia. Después de compartir una reflexión personal sobre el paso del tiempo, la actriz eligió mostrar el costado más divertido de su cumpleaños.