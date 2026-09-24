El presente de Mariano Otero, el ex esposo de Flor Peña, a los 50 años: la otra familia que formó, su exitoso trabajo y un amor en voz baja

Mariano Otero, el exesposo de Flor Peña, atraviesa una etapa marcada por nuevos proyectos y una vida organizada alrededor de sus principales intereses. A más de una década de su separación de la actriz, el músico construyó un presente que combina actividad profesional y ámbitos personales que fueron creciendo con el tiempo. Lejos de aquella etapa de alta exposición, hoy desarrolla una rutina en la que conviven distintas facetas, desde momentos familiares a giras internacionales con su música.

A sus 50 años, la nueva vida de Mariano Otero, el exesposo de Florencia Peña

A más de una década de su separación de Florencia Peña, Mariano Otero atraviesa una etapa marcada por la estabilidad y el crecimiento profesional. El productor continúa desarrollando una carrera sólida dentro de la escena artística argentina, mientras mantiene un vínculo cercano con los hijos que tuvo con la actriz, Juan y Tomás “Toto” Otero. Lejos de la exposición, construyó una vida en la que la música ocupa un lugar central y donde la familia sigue siendo uno de sus principales pilares.

Mariano Otero y sus hijos, Toto, Juan, Ana y Fidel

Si bien durante años fue asociado a su historia con la actriz, la vida del músico continuó sumando nuevos capítulos. Tras el final de aquel matrimonio, el artista volvió a apostar por la vida familiar junto a Eugenia, con quien tuvo a Ana y Fidel. De esta manera, formó una familia ensamblada integrada por cuatro hijos, una dinámica que con el tiempo encontró su propio equilibrio. En distintas ocasiones se mostró cercano a todos ellos, consolidando un presente en el que los lazos familiares ocupan un espacio relevante.

Sin embargo, la música sigue siendo el eje alrededor del cual gira gran parte de su vida. Considerado uno de los referentes del jazz de su generación, Mariano Otero desarrolló una trayectoria que sigue en crecimiento. Su formación como instrumentista le permitió dominar el piano, la guitarra, el bajo, el contrabajo y el violonchelo, una versatilidad que construyó desde muy joven y que continúa definiendo su perfil artístico. A lo largo de los años, participó en proyectos junto a figuras reconocidas, manteniendo un perfil activo en escenarios y estudios.

Mariano Otero y sus compañeros de banda

En su cuenta de Instagram, el artista suele compartir fragmentos de nuevas composiciones, adelantos de producciones musicales, ensayos, presentaciones en vivo y momentos vinculados a sus diferentes proyectos artísticos. Allí también muestra parte de las giras que realiza y los conciertos de los que participa, una actividad que mantiene vigente su contacto con el público. Sus publicaciones dejan ver que sigue enfocado en la creación musical y en el desarrollo de nuevas propuestas, reafirmando un recorrido profesional.

La vida de Mariano Otero: Atravesada por la música y una relación que eligió la discreción

En el plano sentimental, uno de los capítulos más comentados de Mariano Otero, en los últimos años, fue su relación con Rosario Ortega. El vínculo comenzó a tomar notoriedad pública en 2021, aunque ambos eligieron desde el inicio mantener un perfil reservado. Según trascendió posteriormente, la cercanía entre los dos se produjo de manera natural gracias a que ambos compartían la pasión por la música. El trabajo artístico, los escenarios y los proyectos vinculados a la creación musical funcionaron como punto de encuentro.

Mariano Otero y Rosario Ortega

La relación encontró en ese universo común un espacio de entendimiento. Ambos desarrollaron sus carreras dentro de la música y compartieron intereses profesionales similares, una coincidencia que fortaleció el vínculo desde sus comienzos. Distintas publicaciones los mostraron acompañándose en proyectos artísticos y en momentos cotidianos, aunque siempre preservando aspectos de su intimidad. Pero a mediados de 2024, la cantante confirmó en una entrevista que la pareja había terminado tiempo atrás.

Por su parte, Mariano Otero continuó construyendo una identidad propia dentro del ambiente artístico. Más allá de ser recordado por su matrimonio con Florencia Peña, su presente profesional se apoya en una trayectoria consolidada como intérprete, compositor y productor. La continuidad de sus presentaciones en vivo y de sus producciones musicales demuestra una actividad permanente que lo mantiene vigente.

Mariano Otero

Mariano Otero, el exesposo de Flor Peña, continúa enfocado en su recorrido dentro de la música mientras comparte su vida con la familia que fue construyendo a lo largo de los años. Entre proyectos artísticos, presentaciones y vínculos que mantienen un lugar importante en su día a día, el músico transita una actualidad marcada por la continuidad de su trabajo y por elecciones personales que desarrolla con reserva.

VDV