El presente de Juan Otero, el hijo de Flor Peña: desde teatro y la actuación al streaming y la TV.

Juan Otero creció en un ambiente donde los escenarios y las cámaras forman parte de la vida cotidiana. Hijo de Florencia Peña y del músico Mariano Otero, desde pequeño acompañó a su madre en distintas experiencias televisivas y rápidamente dejó en claro que el mundo artístico también despertaba su interés. Con una personalidad espontánea y desenvuelta, fue construyendo una presencia propia frente al público.

Florencia Peña y Juan Otero

Hoy, a los 17 años y a pocos días de cumplir la mayoría de edad, el joven transita una etapa diferente. El teatro, la actuación, la televisión y el streaming forman parte de un recorrido que comenzó durante su infancia y que ahora suma nuevas experiencias, desde la conducción hasta su formación en comedia musical y sus intereses por la música y el diseño de indumentaria.

El debut de Juan Otero en el teatro

Antes de convertirse en una de las caras jóvenes del streaming, Juan Otero tuvo una primera experiencia sobre las tablas. En 2019, cuando tenía 11 años, debutó como actor en Algo en común, una obra dirigida por Juan Pablo Kexel que se presentó en el Jufré Teatro Bar, en Villa Crespo. En aquella oportunidad compartió elenco con Juana Conway, Ariel Osiris y Denis Rego. La obra giraba alrededor del amor, la pérdida y los prejuicios, y también abordaba cuestiones como la tolerancia, la discriminación y la empatía.

El debut de Juan Otero en el teatro

Para Florencia Peña, aquel debut tuvo un significado especial. La actriz no pudo estar en la función de estreno porque por entonces protagonizaba Cabaret, pero sí asistió al ensayo general. Después de verlo sobre el escenario, compartió su emoción: “Ver actuar a Juan me dio mucha emoción. Su felicidad siempre va a ser la mía”.

De las apariciones junto a Flor Peña a su lugar en el streaming: el presente de Juan Otero

La televisión fue otro de los espacios que acompañaron el crecimiento de Juan Otero. Su nombre comenzó a sonar con fuerza por sus apariciones vinculadas al Bailando, especialmente por los comentarios que hacía durante las devoluciones de su madre cuando ella integraba el jurado. Su naturalidad frente a las cámaras lo convirtió rápidamente en una presencia reconocible. También fue parte de la primera temporada de S.T.O. y tuvo distintas participaciones relacionadas con el Cantando.

Juan Otero es uno de los rostros más jóvenes del streaming

Con el tiempo, esa soltura frente a las cámaras encontró un nuevo escenario en el streaming, donde Juan pudo asumir un papel diferente y desarrollar su perfil como conductor. En 2024 estuvo al frente de Te pido Mildis junto a Lolo Poggio, dentro de Streams Telefe. Actualmente forma parte de Solo con Niki, el programa conducido por Nicole Neumann y Gegé Neumann. El ciclo, que se emite por el canal de YouTube de Solo Deportes Oficial, se convirtió en uno de los espacios donde el joven continúa desarrollando su faceta como conductor.

La formación artística de Juan Otero

Aunque el streaming ocupa buena parte de su presente, Juan Otero no dejó de lado la actuación. Su interés por el escenario continúa a través de la formación en comedia musical, disciplina que explora mediante viajes a Nueva York y que reúne varias de sus inquietudes: la interpretación, el canto y el baile. Este año, además, se animó a sumar la música a su recorrido con una experiencia como cantante.

Juan Otero cuenta con una formación artística importante

A punto de cumplir 18 años, Juan Otero atraviesa un momento en el que distintas facetas empiezan a convivir. Aquel niño que sorprendía con sus comentarios en la televisión y que se animó a debutar en teatro hoy tiene una presencia propia en el streaming y continúa explorando nuevas posibilidades dentro del espectáculo.