Así fue el cumpleaños de Cami Homs: cena a la luz de las velas, rodeada de amigas y un look perfecto para lucir su pancita de embarazada

Cami Homs celebró su cumpleaños número 30 con una noche íntima junto a sus amigas más cercanas y su hija, Francesca. A pocos días de convertirse en mamá nuevamente, la influencer eligió recibir esta nueva década rodeada de afecto y un clima soñado en el jardín de su casa.

Así fue el cumpleaños de Cami Homs: cena a la luz de las velas y rodeada de amigas

Lejos de las grandes fiestas o los eventos multitudinarios, Cami Homs optó por un plan más íntimo. La modelo organizó una cena bajo un techo de luces y una mesa larga decorada con flores y velas, para recibir a un grupo reducido de amigas que no dudó en compartir postales del encuentro en las redes sociales. También estuvo presente su hija Francesca, fruto de su relación con Rodrigo De Paul, quien acompañó a su mamá en este momento tan especial.

La ambientación fue uno de los grandes protagonistas de la noche. En el jardín, una estructura de guirnaldas luminosas creaba un efecto de “cielo estrellado” que transformó el espacio en un escenario mágico. La mesa, dispuesta para una cena relajada pero elegante, estaba decorada con centros florales en tonos claros, vajilla rústica y pequeñas velas distribuidas a lo largo del camino central. Todo combinaba para generar un ambiente cálido y festivo, ideal para celebrar al aire libre en una noche de verano.

Sus amigas también se mostraron felices de acompañarla y posaron junto a ella en varias fotos que se viralizaron rápidamente en las redes sociales. Entre risas, abrazos y una torta en forma de corazón decorada con frutillas, la modelo sopló las velitas junto a Francesca. Después, no faltó la música y Cami Homs sorprendió a todos al subirse a una silla y empezar a cantar mientras el resto la aplaudía.

Así fue el cumpleaños de Cami Homs

El impactante look de Cami Homs, perfecto para embarazadas

En el festejo de su cumpleaños, Cami Homs eligió un look que realzó su figura de embarazada y que, una vez más, mostró su estilo delicado pero audaz. La modelo lució un vestido largo floreado con una gran abertura frontal que dejaba ver su pancita, diseño perfecto para futuras mamás que buscan comodidad sin resignar sensualidad ni moda. Además, el estampado en tonos azules y violetas acompañaba la estética de la celebración.

El impactante look de Cami Homs

Para acompañar el outfit, influencer llevó el pelo suelto y con ondas naturales, aportándole un aire bohemio y luminoso. En cuanto al maquillaje, optó por un estilo radiante y muy en sintonía con su look nocturno: piel iluminada con acabado glow, mejillas levemente bronceadas y ojos destacados con sombras cálidas y un delineado suave que realzaba su mirada. Completó el make up con labios nude rosados, un clásico que combina con cualquier vestido estampado y que le dio un toque de frescura y naturalidad.

Así, a pocas semanas de recibir a Aitana, su primera hija junto a José Sosa, Cami Homs demostró que transita un momento pleno y lo compartió con la misma calidez que caracterizó a su festejo. Un cumpleaños diferente, íntimo y repleto de amigas.