El padre de Rocío Pardo reveló quién está pagando la boda de su hija con Nicolás Cabré

Rocío Pardo transita uno de los momentos más felices de su vida: el inminente casamiento con Nicolás Cabré. Después de un vínculo construido con absoluta autenticidad, la pareja se prepara para dar un paso que ninguno tenía previsto, pero que llegó de manera natural. Para la bailarina, esta elección no solo confirma un amor profundo, sino también su regreso definitivo a la Argentina tras su etapa en España. Y, en medio de esa revolución, su papá aportó humor, ternura y anécdotas que ya se volvieron parte del ritual familiar.

Rocío Pardo y el regreso que lo cambió todo

Rocío confiesa que fue Cabré quien la impulsó, sin proponérselo, a volver al país. Tenía ganas de regresar, pero necesitaba una razón que la empujara a dar ese paso, y el vínculo con Nico se convirtió en esa certeza. Desde el comienzo sintió que compartían formas de mirar la vida, proyectos compatibles y una sensibilidad muy parecida. “Nunca fue un amor de verano, desde el día uno fue mutuo”, afirmó en +CARAS con Héctor Maugeri, recordando que ambos venían de relaciones largas y que buscaban estabilidad.

Rocío Pardo y Nicolás Cabré

La primera cita llegó por azar, durante un evento al que ninguno de los dos quería asistir. Entre confesiones sinceras y comentarios que parecían alejarlos, descubrieron una afinidad inesperada. Rieron de las “pálidas” que compartían y, en ese intercambio honesto, encontraron un espejo común. Esa compatibilidad también apareció en decisiones profundas, como no proyectar la maternidad por ahora, un tema que Pardo valora porque Cabré acompaña con respeto absoluto. “Somos distintos, pero muy equilibrados”, resumió.

El papá de Rocío, el humor y una boda que creció sin querer

La boda, que comenzó como una celebración “chill”, terminó transformándose en un evento íntimo de cien invitados, lleno de detalles. Habrá un bosque como escenario, cotillón elfo para cada integrante de la familia y sandwiches de milanesa como guiño a la simpleza. Rocío lucirá un vestido clásico de Ana Pugliesi, con dos cambios para la fiesta, y zapatos de Ricky Sarkany. En los últimos días aparecieron los nervios, aunque delegaron la organización para disfrutar del proceso.

Rocío Pardo en +CARAS

Uno de los momentos más divertidos lo aportó su papá, consultado sobre la lista de invitados. Con humor, explicó que nunca impone nada y que los novios tienen la última palabra. Recordó su propia boda, donde les dijo a su mamá y a sus suegros que podían sumar invitados… siempre y cuando los pagaran ellos. Entre risas, lanzó una frase en Telenoche Córdoba que desató carcajadas: “¿Quién paga la fiesta? El papá de la novia. ¿Y quién soy yo?”. Y remató: “Mientras más invito, más entradas tengo que vender en el verano”.

La familia adoptó a Cabré con naturalidad, a veces incluso se juntan sin Rocío, y Rufina tendrá un rol central en la ceremonia, como ya lo tuvo en el compromiso en Punta Cana. Hoy, Pardo y Cabré viven un amor cotidiano hecho de cartas, música clásica y mates al despertar. “Nico llegó a mi vida para mostrarme lo que es el amor”, contó, con la serenidad de quien celebra un futuro compartido.