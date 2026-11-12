Así está hoy Eva Jazmín, la hija menor de La Joaqui: por qué eligió su nombre

La Joaqui dejó en claro en reiteradas oportunidades que su mayor logro es el núcleo familiar que logró construir tras atravesar momentos personales muy difíciles . Más allá de su arrollador éxito como referente del género urbano y del RKT en Argentina, la artista es madre de dos niñas que se convirtieron en su principal motor de vida y su cable a tierra lejos de los escenarios: su primogénita Shaina, nacida en 2016, y la pequeña Eva Jazmín, quien llegó al mundo en noviembre de 2018. A través de una publicación que celebra el cumpleaños de su hija menor, la cantante dejó ver cuánto creció, sorprendiendo a sus seguidores con su marcado estilo propio, su coquetería y el enorme parecido físico que guarda con su mamá.

Eva Jazmín, la hija menor de La Joaqui

Así está hoy Eva Jazmín, la hija menor de La Joaqui

Nacida en noviembre de 2018 , Eva Jazmín marcó un antes y un después en la historia personal de La Joaqui. En diversas entrevistas y publicaciones abiertas al corazón, la artista contó que su hija menor vino al mundo en uno de los momentos más complejos de su vida, cuando atravesaba una profunda crisis económica y emocional que la obligó a criar en soledad a sus dos hijas. Lejos de rendirse, la cantante encontró en la pequeña un verdadero refugio y la describe habitualmente como su luz en la oscuridad, su cable a tierra y la compañera más dulce, empática y observadora que pudo haber deseado para enfrentar la adversidad.

En un emotivo posteo de cumpleaños compartido en sus redes sociales, la intérprete dejó ver cuánto creció la niña a través de una serie de tiernas postales cotidianas y familiares. Con este carrete fotográfico, la referente del RKT celebró la evolución y el carisma de su hija menor, evidenciando no solo el gran estirón físico que dio en el último tiempo, sino también el fuerte parecido con su mamá, la hermosa relación que formó con su hermana Shaina, y el enorme orgullo que siente por verla crecer rodeada de amor, música y contención.

Así está hoy Eva Jazmín, la hija menor de La Joaqui

Las palabras de la Joaqui a su hija Eva: la razón de su nombre

A través de sus redes sociales, La Joaqui compartió un emotivo posteo en el que dejó ver el enorme crecimiento de Eva Jazmín, su hija menor, y aprovechó la ocasión para revelar el verdadero origen de su nombre . Con el corazón abierto, la referente del género urbano acompañó las tiernas fotografías de la niña con unas sentidas palabras que conmovieron profundamente a sus seguidores y dejaron al descubierto el vínculo inquebrantable que las une desde su llegada al mundo.

"Mi ratón mi bebé. Chuchu se llama Eva Jazmin, Eva por la película de walle; y Jazmin por las flores favoritas de mi abuela. Solo vos y yo sabemos cuánto", explicó, demostrando que detrás de la elección hay dos grandes pilares de su historia afectiva y familiar . Asimismo, cerró su dedicatoria con una declaración de amor incondicional y protección materna que resume la lucha que atravesaron juntas. "Me pasearía por los lugares más tenebrosos tan solo para encontrarme con vos de vuelta. Que la vida te trate con la misma dulzura con la que vos llegaste a cambiar la mía. Y si algún día no lo hace, acá va a estar mamá para pelearse con el mundo entero por vos", expresó .

Las palabras de la Joaqui a su hija Eva: la razón de su nombre

Con este mensaje, dejó en claro que Eva Jazmín representa su mayor fortaleza y el motor de su presente . Así, al ver cuánto ha crecido la hija menor de La Joaqui y conocer la tierna historia detrás de por qué eligió su nombre, quedó en evidencia para sus seguidores el profundo amor que sostiene a su familia.