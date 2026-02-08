A siete meses de la separación, Gime Accardi habló de su dolor y contradijo a Nico Vázquez: "Yo no tengo una familia que me contenga"

A mediados de 2025, se conoció la separación entre Gime Accardi y Nico Vázquez. En medio del rotundo éxito de Rocky, la obra, los actores decidieron poner punto final a su relación de 18 años y comenzar caminos separados. Ante esto, el productor y director teatral comenzó un intenso romance con Dai Fernández, mientras que a su exesposa se la vinculó con numerosas personalidades del ambiente.

En este marco, tras las declaraciones de Vázquez donde habló de cómo está atravesando su presente sentimental tras su divorcio, la intérprete confesó en Soñé que Volaba, el programa de streaming de Olga, una triste realidad que está padeciendo desde que se distanció de su exmarido.

Gimena Accardi | Instagram

La dura confesión de Gime Accardi sobre Nico Vázquez

Lejos de las suposiciones acerca de cómo vive su presente profesional y personal, Gime Accardi reveló el duro proceso por el que está atravesando: "Voy siete meses de separación y estoy, por supuesto, en duelo". Fue en este momento en el que relató lo que sucedió en su última consulta con su psicóloga: "Apenas arranqué la sesión empecé a llorar. Yo decía que estaba sensible, que debía ser la luna llena, hasta que mi terapeuta me frenó y me dijo: 'Tal vez seguís en duelo'. Y claro, es verdad. Fueron 18 años de relación".

Ante esto, despejó todo tipo de especulaciones sobre sus anhelos de volver con Nico Vázquez y expuso su verdadero dolor. "Mi duelo no pasa por querer verlo o extrañarlo. Tiene que ver con reencontrarme conmigo. Empecé esa relación a los 22, casi adolescente, y ahora necesito saber quién soy, redescubrirme en situaciones donde antes tenía una compañía y hoy todo depende de mí sola", señaló.

Nico Vazquez y Gime Accardi | Instagram

El temor de Gime Accardi tras su divorcio con Nico Vázquez

Para Gime Accardi no sólo se trata de volver a reencontrarse con ella misma, sino también en volver a encontrar al amor. "Siento que no me voy a enamorar nunca más, tengo 40 ya", exclamó con los ojos llorosos y la voz semi quebrada. Asimismo, habló de la soledad que siente en este proceso: “No es que yo tengo familia. No es que yo me refugio en un padre, en una madre, que me contienen. ¡No la tengo! Entonces es reencontrarme con toda esa situación”.

Para la protagonista de TILF no sólo se trata de duelar a un gran amor, sino también a todo su núcleo familiar. “Es toda esa familia que yo tuve durante 18 años y ahora no tengo ni una ni otra, ¡Bárbaro!”, ironizó acongojada. Finalmente concluyó: “No está siendo una gran etapa para nada. Solamente quiero morir”.



De esta manera, Gime Accardi dejó en claro que, a diferencia de cómo está viviendo Nico Vázquez el amor después del amor, ella está en búsqueda de recuperar su esencia, reconocerse a sí misma y establecer vínculos con una familia que ya no le pertenece. "Fue mucho tiempo y eso hay que desentrañarlo", concluyó mientras sus compañeros de programa intentaban brindarle ánimos con frases y palabras de apoyo.

NB