El tierno posteo de Taína Gravier por el cumpleaños de su hermano Tiziano: fotos inéditas

Este 12 de marzo, Tiziano Gravier celebró su cumpleaños número 24 y recibió numerosos saludos a través de sus redes sociales. El joven, que está enfocado en su carrera como esquiador alpino, atraviesa un momento importante en su camino deportivo.

Taína y Tiziano Gravier

Entre las felicitaciones más especiales estuvieron las de su familia. Su madre, Valeria Mazza, le dedicó algunas historias en Instagram en las que se pudo ver la complicidad que mantienen. Sin embargo, uno de los mensajes que más llamó la atención fue el de su hermana, Taína Gravier, quien decidió homenajearlo con un posteo lleno de recuerdos.

Las recuerdos inéditos de los hermanos Gravier

Para celebrar el cumpleaños de su hermano, Taína Gravier publicó una serie de imágenes que muestran distintos momentos que vivieron juntos a lo largo de los años. En una de las fotos se los puede ver abrazados, disfrutando de lo que parece ser un día de playa o pileta.

También compartió un collage con varias postales de diferentes etapas de su vida familiar, donde se los puede ver disfrutando de viajes, reuniones y momentos cotidianos.

El presente deportivo de Tiziano

Además de recordar momentos del pasado, el posteo también incluyó una imagen más reciente juntos. En esa foto se lo puede ver celebrando uno de los hitos más importantes de la carrera de Tiziano Gravier, su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno.

A sus 24 años, Tiziano Gravier continúa concentrado en su desarrollo dentro del esquí alpino y se mantiene enfocado en su crecimiento deportivo. Mientras tanto, el apoyo de su familia, y especialmente de su hermana, quedó reflejado en este tierno homenaje que reunió recuerdos, orgullo y afecto.