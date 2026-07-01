El místico hallazgo de Paula Chaves en medio de la renovación de su nueva casa

Paula Chaves vuelve a estar en el centro de la escena. En esta oportunidad, se debe a una revelación que realizó la modelo mediante sus redes sociales y la cual impactó a sus seguidores. En el marco de nuevas refacciones que enfrenta su propiedad, mostró qué objeto espiritual la sorprendió por completo.

La revelación de Paula Chaves sobre la estatua religiosa que está en su casa

Paula Chaves volvió a abrir las puertas de la casa que está remodelando junto a su pareja Pedro Alfonso. La pareja vive allí junto a sus tres hijos hace algunos años pero en el último tiempo decidió hacer unos cambios y decorar nuevamente la propiedad. Fiel a su estilo, la conductora compartió detalles de la remodelación en sus redes sociales y no dejó pasar un detalle muy especial que sorprendió a sus seguidores.

Tal como contó en una historia que subió a su cuenta de Instagram, decidió preservar durante toda la obra a una figura mística cargada de significado para ella y su familia. Además, reveló que mientras los trabajos de refacción avanzaron durante más de seis meses, este objeto permaneció en el mismo lugar.

Paula Chaves

Se trata de una pequeña imagen de una Virgen que, a pesar de las demoliciones, movimientos estructurales y los importantes cambios que experimentó la vivienda, permaneció intacta. En el video que publicó en su red social, Paula Chaves enfocó la figura religiosa y explicó por qué decidieron no moverla.

"Esta virgencita no la tocamos, estaba inicialmente en la entrada. Como agrandamos quedó adentro. No está pegada", escribió sobre las imágenes que mostró a los usuarios que la siguen, dejando en evidencia que la estatua permaneció firme durante toda la remodelación.

Luego, Paula Chaves destacó el valor simbólico que tuvo para ella ver que la imagen siguiera intacta tras tantos meses de obra. "Se bancó una remodelación entera y ahí estuvo siempre protegiendo", agregó, junto a un emoji de manos en oración. Su publicación no pasó inadvertida entre sus seguidores, quienes rápidamente reaccionaron y destacaron el significado espiritual de la Virgen, que permaneció en pie durante todo el proceso de transformación de la casa.

El místico hallazgo de Paula Chaves en medio de la renovación de su nueva casa

La remodelación de la propiedad es uno de los proyectos familiares que Paula Chaves suele mostrar con total felicidad y orgullo. En distintas oportunidades compartió el avance de los trabajos, los cambios en los ambientes y las decisiones de diseño que fueron tomando junto a Pedro Alfonso para convertir la vivienda en el hogar soñado para ellos y sus hijos, Filipa, Baltazar y Olivia.

Cómo está quedando la casa de Paula Chaves en plena remodelación

Paula Chaves y Pedro Alfonso decidieron comenzar un nuevo proyecto familiar: construir una nueva casa de tres pisos. El hogar de sus sueños comenzó a finales del 2025 y aún continúa en proceso. Mediante distintos posteos de la top model, se puede ver que mantienen un diseño minimalista clásico, pero esta vez con detalles modernos que elevan cada rincón.

Al igual que en su casa actual, optaron por grandes ventanales que le permiten tener una conexión con la naturaleza. Asimismo, optaron por un gran patio trasero para que sus menores jueguen tranquilos y una decoración con varillados en madera, paredes blancas y detalles con estética nórdica.

De esta manera, Paula Chaves compartió el místico hallazgo en medio de la renovación de su nueva casa y causó sorpresa en sus seguidores. De acuerdo a su relato, encontró la figura de la virgen que está posicionada dentro de su hogar en el mismo lugar pese a los cambios bruscos que se realizaron en plena obra. "Ahí estuvo siempre protegiendo", aseguró.