Adiós a las bikinis lisas: Caro Calvagni adelanta los tres estampados que serán furor en verano

El viaje de Caro Calvagni a Estados Unidos para acompañar a su esposo Nicolás Tagliafico por el Mundial 2026 también le permitió disfrutar del mar y la arena. En este sentido, la empresaria se mostró disfrutando de las altas temperaturas en el mar y adelantó los tres estampados de bikinis que serán furor en el verano argentino.

Caro Calvagni mostró cuáles serán los estampados de bikinis que marcarán tendencia

Tras el triunfo de la selección argentina en el Mundial 2026, Caro Calvagni volvió a convertirse en una inspiración fashionista al compartir una selección de bikinis que anticipan las principales tendencias del verano. Lejos de los diseños lisos y minimalistas que dominaron las últimas temporadas, la influencer apostó por estampados llamativos que prometen conquistar las playas durante los próximos meses.

En una serie de imágenes publicadas en su red social de Instagram, la esposa de Nicolás Tagliafico lució tres modelos completamente diferentes, pero con un denominador común: los prints toman el protagonismo absoluto y elevan cualquier look playero.

La bikini animal print de Caro Calvagni que será tendencia en verano

El primer diseño que llamó la atención fue una clásica bikini de triángulo con estampado animal print en tonos marrones y negros. Se trata de un modelo de corpiño con breteles finos regulables y bombacha colaless con tiras anudadas a los costados, un formato que continúa siendo uno de los favoritos por su capacidad de estilizar la figura.

Con esta elección, Caro Calvagni confirma que el animal print vuelve a instalarse como uno de los grandes protagonistas del verano. Este clásico de la moda tiene el poder de reinventarse temporada tras temporada y ya no solo aparece en prendas urbanas, sino también en trajes de baño, pareos y accesorios.

Caro Calvagni impone la bikinis en color rojo, el favorito del próximo verano

El segundo diseño es un conjunto cuadrillé en rojo y blanco, un estampado que este año pisa fuerte gracias a la influencia del estilo campestre renovado y la estética vintage que domina las pasarelas internacionales. El modelo se encuentra compuesto por un corpiño triangular y un delicado frunce central que aportaba estructura al busto.

La bikini cuadrillé de Caro Calvagni que será tendencia en verano

La bombacha, de tiro medio y laterales finos, mantenía el mismo estampado y lograba un conjunto femenino y sofisticado. Como complemento, Caro Calvagni eligió un pareo en el mismo tono que ató en la parte de adelante. Sin dudas, este 2026 el cuadrillé dejó de ser exclusivo de los manteles de picnic o de las camisas para convertirse en uno de los estampados más buscados de la temporada veraniega.

La bikini cuadrillé de Caro Calvagni que será tendencia en verano

El tercer diseño fue la más vibrante de todas. Tal como se puede ver en su publicación de Instagram, Caro Calvagni apostó por una bikini en color rojo con estampado de rayas, un clásico que se reinventa cada verano y que este año regresa con una impronta mucho más colorida.

La propuesta trendy incluye un corpiño similar a los demás y una bombacha cavada al tono. Para completar el outfit, la modelo sumó un pareo rojo anudado a la cintura, gafas de sol negras de formato rectangular y delicadas joyas doradas, logrando un look ideal tanto para disfrutar de la playa como para un almuerzo frente al mar.

La bikini rayada de Caro Calvagni que será tendencia en verano

Las rayas también se consolidan como otro de los estampados estrella de la temporada. Ya sean verticales, horizontales o en versiones multicolor, aportan dinamismo y un aire fresco a las prendas de verano, convirtiéndose en una alternativa perfecta para quienes buscan sumar color sin perder elegancia.

De esta manera, Caro Calvagni le dice adiós a las bikinis lisas y adelanta los tres estampados que serán furor en verano: animal print, cuadrillé y rayas. Una vez más, la pareja de Nicolás Tagliafico confirma por qué es una de las referentes de moda más seguidas en redes sociales al dejar atrás los diseños lisos y monocromáticos para apostar por modelos que comenzarán a verse en todas las playas y piscinas.