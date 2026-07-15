La vida desconocida de Nicolás Tagliafico: amante de la moda, arte y creador de contenido de viajes

Nicolás Tagliafico se consolidó como uno de los referentes de la selección argentina y del Olympique de Lyon, pero fuera de la cancha cultiva intereses que muestran un perfil distinto al del futbolista. Entre sus pasiones se encuentran el dibujo, la moda y los viajes, actividades que lo conectan con un costado creativo y cultural que sorprende a quienes lo siguen. Su admiración por Japón y la forma en que integra estas experiencias reflejan una identidad que va más allá del deporte, con proyectos que combinan disciplina y creatividad.

La nueva vida de Nicolás Tagliafico, desde su pasión por la moda y su amor por los viajes

Nicolás Tagliafico combina su carrera profesional con actividades que revelan un universo personal lleno de creatividad y curiosidad. El defensor disfruta del arte, la moda y los viajes, intereses que comparte en distintos momentos junto a su esposa, Caro Calvagni. Su vínculo con la cultura japonesa y su inclinación por explorar nuevas formas de expresión lo convierten en un deportista que proyecta una imagen diferente, marcada por la diversidad de pasiones que lo acompañan.

Nicolás Tagliafico

Desde joven, el futbolista encontró en la ilustración un espacio para expresarse. El dibujo, tanto digital como tradicional, se convirtió en uno de sus pasatiempos favoritos, especialmente con personajes inspirados en el manga y el anime. Estos universos, descubiertos durante la adolescencia, siguen siendo parte de su rutina y lo motivan a experimentar con nuevas técnicas. En sus redes mostró algunos de sus trabajos, dejando en claro que el arte es una faceta que lo acompaña más allá del fútbol.

Sin duda alguna, la moda es otro de los ámbitos donde Nicolás Tagliafico encontró un lugar para desplegar su creatividad. Junto a Caro Calvagni, su novia, participó en el desarrollo de una cápsula para la marca deportiva creada por ella, aportando ideas vinculadas al diseño y la estética de las prendas. El proyecto unió dos de sus intereses, el deporte y la creatividad, con detalles inspirados en su fanatismo por Japón. Quienes siguen a la pareja también destacan la atención que ambos ponen en sus looks, tanto en eventos como en sus publicaciones.

Nicolás Tagliafico

El vínculo que el jugador sostiene con Japón va más allá del anime y el manga. En varias entrevistas, el campeón del mundo manifestó en varias oportunidades su admiración por la cultura, su gastronomía y el respeto por las tradiciones. La estética minimalista y la arquitectura del país también captaron su interés, convirtiendo a esta nación en uno de sus destinos favoritos. Cada viaje a tierras niponas se transforma en una oportunidad para conocer nuevos aspectos del lugar.

Viajes y contenido digital: Nicolás Tagliafico comparte experiencias que van más allá del fútbol

Los viajes son otra de las pasiones que Nicolás Tagliafico disfruta y comparte con sus seguidores. Lejos de limitarse a mostrar fotos de vacaciones, suele generar contenido sobre los lugares que visita. A través de videos, transmisiones y publicaciones, ofrece recomendaciones y curiosidades de cada destino, mostrando una faceta más relajada que la que se ve en los partidos. Sus recorridos incluyen gastronomía, paisajes y actividades locales, convirtiendo cada experiencia en una historia para contarles a sus seguidores.

Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni

En este sentido, su perfil como creador de contenido, en redes sociales y YouTube, se consolidó con propuestas que combinan deporte y vida cotidiana. El defensor aprovecha cada viaje para mostrar aspectos que lo apasionan, desde la arquitectura de las ciudades hasta la gastronomía típica de cada lugar. La idea de compartir estas vivencias lo acerca a un público que lo sigue no solo por su desempeño en la cancha, sino también por su capacidad de transmitir experiencias de manera simple.

La combinación de dibujo, moda, cultura japonesa y viajes refleja un costado poco conocido del campeón del mundo. Estos intereses forman parte de una identidad que trasciende el fútbol y que lo posiciona como un deportista con espíritu creativo. La variedad de intereses de Nicolás Tagliafico lo convierten en una figura que despierta admiración dentro y fuera de la cancha. Una vida que combina disciplina deportiva con creatividad y curiosidad, mostrando que detrás del jugador existe un universo de pasiones que lo definen.

Nicolás Tagliafico

Nicolás Tagliafico se muestra como un deportista que construyó una identidad más amplia que la que se ve en el campo de juego. Sus intereses en el arte, la moda y los viajes reflejan un perfil creativo que lo acompaña en cada etapa de su vida, sumando experiencias que enriquecen su día a día. La admiración por Japón y la manera en que integra esa cultura a sus proyectos personales refuerzan la idea de un jugador que busca explorar distintos mundos.

VDV