Así está hoy Gina, la hija de Emilia Attias y el Turco Naim: del increíble parecido con su mamá a la complicidad absoluta con su papá

En la antesala a que se enciendan las hornallas de MasterChef Celebrity, Emilia Attias contó cómo su hija Gina la está apoyando en su nueva faceta como cocinera. A través de un spot que grabó para el certamen de cocina más famoso de la televisión argentina, la actriz contó cómo su primogénita la impulsa a superarse, aunque con las actitudes propias de una niña que está ingresando a la pre-adolescencia.

Así es la relación de Gina Sibara, la hija de Emilia Attias y el Turco Naim, con sus papás

La vuelta de Emilia Attias a la pantalla chica de la mano de MasterChef Celebrity, volvió a poner a la artista en el ojo mediático. Aunque se caracteriza por mantener un bajo perfil y estar lejos de los conflictos en el ambiente de la farándula, la expareja del Turco Naim se convirtió en una de las participantes más destacadas de la nueva temporada del certamen de cocina.

Emilia Attias, Gina y el Turco Naim | Twitter

Esta exposición hace que la actriz muestre sus debilidades frente a cámaras, como lo es someterse a estrictos jurados expertos en gastronomía que evaluarán cada uno de sus platos. No obstante, la versátil intérprete aseguró que ella cuenta con su mejor evaluadora: su hija Gina, quien prueba cada una de sus preparaciones y les da las devoluciones sin filtros. “En la cocina soy buena. Estoy tomando clases”, comenzó diciendo en la presentación que grabó para el ciclo que comienza esta noche en Telefe. No obstante, su heredera oficia de ojo crítico.

“Mi jurado es mi hija. Es tenaz. Germán (Martitiegui) al lado de mi hija es Bambi. No saben lo que es mi hija, es tremenda. A parte es una descarada porque la verdad te hace un gesto de emmmm. Pero estuve clavada una hora y media preparándote esto”, aseguró revelando una cualidad de la personalidad de la niña que en la actualidad tiene 9 años.

Gina se caracteriza por ser no sólo ácida con sus devoluciones acerca de los dotes culinarios de su madre, sino también por ser portadora de una carga genética que la convierte en un calco a su progenitora. Aunque la ex Casi Ángeles prefiere preservar la imagen pública de la nena, en las fotos que comparte se puede ver el increíble parecido entre ambas ya que tienen el mismo formato y color de ojos, como el tono de su cabello y hasta su fisonomía delgada.

También en reiteradas oportunidades, se la vio en los sets de grabación acompañando a su madre en los diversos trabajos que encabeza o bien, durante sus viajes de placer a diversos lugares del mundo. Para Emilia, Gina es lo más valioso de su vida. "Mi reina absoluta. Seguí iluminando con tu corazón puro, tu mente brillante, tu energía chispiante, radiante, magnética. Y puedo seguir diciendo todo lo maravillosa e inspiradora que sos, porque te amo y me fascino con vos todos los días", expresó en un posteo en la famosa red social de la camarita.

Gina, hija de Emilia Attias y Turco Naim | Instagram

Por su parte, el Turco Naim también se muestra orgulloso de su heredera. Pese a que el humorista tiene la misma filosofía de no exponerla en la web, en ocasiones especiales aprovecha para homenajearla. “Sos lo más hermoso que nos dio la vida. Feliz 8 vueltitas mi Gigi. Emilia Attias gracias por este regalo que me hiciste para siempre”, escribió el actor en un sentido posteo que realizó en su cuenta personal de Instagram cuando fue el cumpleaños de la criatura.

Gina, hija de Emilia Attias y Turco Naim | Instagram

Aunque Emilia Attias y el Turco Naim decidieron seguir caminos separados, lo cierto es que seguirán unidos por el amor de Gina. Una niña que se muestra súper compinche con ambos progenitores en cada postal que comparten del crecimiento de su retoño.

NB