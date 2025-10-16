Quién es Guillermo Freire, el hombre con el que Emilia Attias rehízo su vida tras 20 años con el Turco Naim

Emilia Attias está viviendo uno de los momentos más dulces de su vida luego de que se convirtiera en uno de los 24 participantes de MasterChef Celebrity. La actriz volvió a cobrar el protagonismo en uno de los formatos más conocidos del ambiente, donde no sólo mostrará sus dotes culinarios, sino también abre paso a su intimidad. Al momento de hacer el clip de presentación en el ciclo que conduce Wanda Nara, habló de la exigencia de su hija Gina a la hora de evaluar sus preparaciones. No obstante, todas las expectativas están puestas en su vida en pareja con Guillermo Freire, el empresario que conquistó su corazón luego de su ruptura con el Turco Naim.

Emilia Attias y Guillermo Freire | Twitter

Emilia Attias, muy enamorada de Guillermo Freire

En mayo de 2024, Emilia Attias y el Turco Naim anunciaron el fin de su matrimonio que duró casi dos décadas. Fruto de su romance nació Gina, quien en la actualidad tiene 9 años. Si bien ambos actores se encargaron de dejar en claro la buena relación que hay entre ambos, lo cierto es que, siete meses después, a fines de noviembre de ese año, anunció su romance con Guillermo Freire.

Esta noticia causó suma sorpresa en el mundo del espectáculo. Pese a que la actriz siempre mantuvo un perfil bajo respecto a su vida privada, en una entrevista con Mario Pergolini en el programa Otro Día Perdido (El Trece) tuvo que dejar en claro que estaba de novia para derribar el mito de que podía estar vinculada sentimentalmente con Nicolás Vázquez.

“Hace un par de días, cuando dijimos que ibas a venir, en Twitter empezó a circular un deseo de un montón de gente que veía en Nico y vos una pareja en la ficción. Entonces están todos contentos como diciendo, ¡Están los dos solos! Es ahora”, dijo el conductor. “Les voy a decir: yo no estoy sola. Le mando un beso a mi novio Guille”, disparó Attias. El ejecutivo tendría una edad similar a la de ella y sería una persona muy destacada en su profesión.

Emilia Attias | Instagram

En este marco, Luis Ventura había deslizado la posibilidad de que la artista estaría esperando su primer hijo con el economista. Nuevamente, salió a desmentir este rumor, aunque agregó en una entrevista pública: “Aunque hace ya un tiempito que estamos juntos con Guillermo, nos estamos conociendo y construyendo algo lindo, sin apurarnos”.

Uno de los puntos centrales para ella es el vínculo con su primogénita. “Lleva un tiempo estar lo suficientemente ensamblado como para tener un hijo, o por lo menos yo lo creo así”, dijo. Finalmente, concluyó: “Para pensar en tener un hijo, me gustaría que la relación esté en ese estadio”.

Una de las especulaciones que se instalaron en los medios fue acerca de cuándo habría conocido Emilia a su actual enamorado. Según algunas versiones, el Turco Naim había descubierto a la madre de su hija en una actitud “cariñosa” con el hombre en cuestión durante un evento llevado a cabo en el Hipódromo de Palermo. Ninguno de los protagonistas se pronunció respecto a esa afirmación, dejando al libre albedrío la interpretación de los televidentes, aunque las fechas coinciden en el punto de inflexión entre el humorista y la concursante del reality de Telefe.

Emilia Attias y Turco Naim | Instagram

Hoy, a casi un año de haber oficializado su noviazgo con Guillermo Freire, Emilia Attias prefiere mantener la misma filosofía de vida que mantuvo con el Turco Naim: vivir su amor manteniéndose alejada del ojo mediático y preservando la intimidad de su pareja. En el plano social, los tortolitos acuden a eventos y shows, sin tener problemas de que los vean juntos, aunque dejando en claro de manera tácita que prefieren vivir su amor fuera de las miradas curiosas de los espectadores.

