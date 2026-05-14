El impactante cambio de look de Myla Cambiaso, la hija de María Vázquez

María Vázquez es una de las modelos y diseñadoras de moda más importantes de la industria argentina y del mundo del polo. Sus apuestas por lo natural y lo lujoso la mantuvieron en la mira, y le abrieron el camino a sus hijos que están interesados en algunas de estas áreas. Mientras que Mia y Poroto la acompañaron en algunos eventos de moda, pero dieron su vida por el polo como su papá. fue Myla Cambiaso, la menor de ellos, que sorprendió con sus apuestas en redes sociales.

Si bien mantiene un perfil de Instagram privado, ella se volvió una influencer de la moda a través de TikTok, donde comparte su rutina y sus consejos fashion con trends o videos que se viralizan rápidamente. Su estilo lujoso y sofisticado se volvió su característica principal, pero decidió era momento de cambio. Al comenzar el 2026, la joven de 15 años apostó por una nueva tendencia, uniéndose a las "it girls góticas" de la argentina, y se acercó a su look más natural.

El clásico cabello rubio de Myla Cambiaso, que combinaba con su familia

Myla Cambiaso es una de las jóvenes influencers más observadas de TikTok. Sus apuestas en la moda y su capacidad de fusionar el "quiet luxury" con las prendas sensuales le permitieron tomar un importante rol dentro de la industria de la moda. Sin embargo, había algo en ella que era característico y que la hacía fusionarse con toda su familia: la apuesta por los colores claros.

Si hay algo que caracteriza al clan Vázquez-Cambiaso es su vida al aire libre y su conexión con el estilo campestre. A través de algunas apuestas de decoración moderna o de prendas dignas del estilo urbano, dejan un detalle boho chic que los unen aún más con la naturaleza. Además, su estilo de vida conectado con animales y la protección de estos también suma para que se vuelvan una influencia para todas las generaciones. Es por eso que sus colores de cabellos siempre fueron por los claros o marrones naturales.

Por su parte, Myla Cambiaso, más unida a la vida en la ciudad, apostó cuando era más chica al rubio casi dorado, que hizo que se viera una diferencia con su familia. Si bien continuaba con el estilo, su cabello iluminaba y la volvía una excelente influencia del estilo juvenil y sensual. Sin embargo, a principios del 2026, decidió que era el momento de despedirse de ese color que la acompañó en su fiesta de 15 años. Fue así que sus seguidores le dijeron chau al clásico cabello rubio.

El clásico cabello rubio de Myla Cambiaso

Adiós a los claros: el cambio de look de Myla Cambiaso

Myla Cambiaso entiende las tendencias actuales y ve que el dark feminine es uno de los estilos que más invita a las jóvenes en la moda y en su día a día. Es por eso que, en enero del 2026, sorprendió a todos con un cambio de look, que la acercó al minimalismo oscuro de algunas de las celebridades más importantes de la Argentina.

En su cuenta de TikTok, comenzó a subir videos con el cabello marrón oscuro, acercándose más al total black. El negro azabache es uno de los colores tendencia en peinados, y que emiten esa sensación de feminidad poderosa y enigmática . Con un detalle personal y natural, ella volvió a su cabello original con el morocho, pero lo distinguió con algunos detalles más oscuros que la convirtieron en una "it girl gótica". Sus seguidores destacaron el parecido en estilo al dark feminine al que apuntan algunas famosas, como Oriana Sabatini, Juanita Tinelli y Valentina Zenere, con una alta inclinación a la vida urbana.

El impactante cambio de look de Myla Cambiaso

El dark feminine y las celebridades que apuntan a las tonalidades de cabello góticas

La tendencia del dark feminine es una nueva influencia, proveniente del estilo gótico y de la fusión con lo moderno y sensual. Algunas celebridades apuntan a emitir un estilo a menudo comparado con la femme fatale moderna, pero encuentran el empoderamiento a través de una imagen oscura y elegante. Oriana Sabatini, Juanita Tinelli y Valentina Zenere son solo algunas de las "it girls" argentinas que se volvieron influencia de esta estética, siguiendo el total black absoluto en sus looks y en su cabello.

Sin embargo, algunas otras ya tienen en su naturaleza tonalidades oscuras, trayendo a esta estética una búsqueda más cercana a lo propio. Es por eso que Myla Cambiaso no apuntó al negro azabache en su cabello, pero se alejó de los colores claros que venía luciendo en los últimos años. El morocho oscuro le permitió entrar en este estilo enigmático, misterioso y sensual, dándole una segunda oportunidad a esa tonalidad con la que nació.

Myla Cambiaso apuntó al dark feminine de algunas celebridades

A comienzo del 2026, y con motivo de un cambio de look y estilo de vida, Myla Cambiaso sorprendió a todos al decirle adiós a su cabello rubio clásico. Para eso se unió a la tendencia de la naturalidad y los oscuros, y enamoró con una apuesta ligada a su estilo de vida en la ciudad y a su fascinación por la moda más sensual.

A.E