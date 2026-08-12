Sofía Calzetti y su hija Olivia se sumaron a la tendencia matchy-matchy con looks boho chic

Sofía Calzetti y su hija Olivia se sumaron a la tendencia matchy-matchy y causaron ternura en las redes sociales. Una vez más, la empresaria textil mostró la hermosa relación y complicidad que mantiene con su pequeña de casi dos años, lo que también se refleja a la hora de vestirse juntas.

Tejidos y súper chic: los looks combinados de Sofía Calzetti y su hija

Sofía Calzetti disfrutó de otro día en Miami junto a su hija Olivia, fruto de su amor con Sergio "Kun" Agüero, y volvió a demostrar su gusto por la moda con una propuesta relajada, femenina y muy en sintonía con las tendencias de la temporada.

En esta oportunidad, la modelo eligió un conjunto tejido en tonos claros y sorprendió al mostrar que su primogénita llevó un look inspirado en el suyo, creando un adorable matchy-matchy de estilo boho chic. Para una salida al aire libre y con un clima soleado, Sofía Calzetti apostó por un conjunto tejido en color claro compuesto por un top blanco de cuello cerrado, hombros descubiertos y terminación con volados.

Sofía Calzetti junto a su hija Olivia

El diseño suma un detalle femenino y romántico gracias al movimiento de los volados, mientras que el corte deja parte del abdomen al descubierto y aporta un aire fresco y descontracturado. Sofía Calzetti completó el outfit con un pantalón tejido en tono off white, de tiro medio y con transparencias que dejan ver sutilmente la piel. La textura artesanal del tejido y la paleta neutra son dos de las claves que acercan su look a la estética bohemia, mientras que la combinación de blanco y crudo mantiene una impronta sofisticada y luminosa.

Sofía Calzetti

Además, Sofía Calzetti lució sandalias beige y negras de la exclusiva firma Dior, y sumó anteojos de sol rectangulares de estilo moderno. Olivia combinó su atuendo con el de su mamá y se llevó todos los halagos en Instagram. "My mini me and I", escribió la joven junto a las tiernas imágenes que cosecharon una lluvia de "likes" en cuestión de minutos.

Olivia, la hija de Sofía Calzetti y Sergio "Kun" Agüero

El outfit de Olivia estuvo compuesto por una blusa tejida y un pantalón a juego, ambos decorados con delicados motivos florales. A diferencia del tejido elegido por Sofía Calzetti, el de la niña presenta un punto más unido y cerrado, por lo que las prendas no resultan transparentes. De esta manera, conserva el espíritu artesanal y bohemio del look de su madre, pero con una propuesta especialmente adaptada a su edad. La menor completó el conjunto con sandalias blancas, que se destacaron por sus pequeños moños. Como accesorios, eligió unas gafas de color rosa y una mini cartera de crochet.

Matchy-matchy: mismos looks, diferentes versiones

Más allá de que cada una llevó una interpretación diferente, el punto de conexión entre ambos looks está en la elección de prendas tejidas, colores claros, motivos florales y accesorios cancheros. Sofía Calzetti apostó por una versión más sensual y adulta, con transparencias, hombros descubiertos y abdomen al descubierto, mientras que Olivia llevó una alternativa más delicada y tierna.

El resultado fueron dos looks matchy-matchy, una tendencia que propone coordinar a través de la moda entre madre e hija sin necesidad de vestirlas exactamente iguales. En este caso, la dupla compartió colores, texturas, estampas y accesorios para crear una imagen conjunta, pero cada una conservó su propia identidad.

Sofía Calzetti junto a su hija Olivia

Por otro lado, el estilo boho chic aparece como protagonista a través de los tejidos, el crochet, las flores y los tonos naturales. La estética combina el espíritu artesanal y relajado de la moda bohemia con detalles femeninos y sofisticados, una fórmula ideal para un día de verano en Miami. De esta manera, Sofía Calzetti y su hija Olivia se sumaron a la tendencia matchy-matchy con looks boho chic y cautivaron a todos en las redes sociales.