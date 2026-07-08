Así está hoy Olivia, la hija de Sofía Calzetti y el Kun Agüero

Le tocó vivir una nueva Copa del Mundo desde un lugar especial, jugando de local gracias a la suntuosa casa que posee en Hollywood Beach y con la novedosa experiencia de La Casa del Kun, el programa de streaming y de TV por cable que se emite desde Miami.
Así, muy cerca de sus excompañeros de la Selección argentina y de su amigo Lionel Messi (39), Sergio "Kun" Agüero (38) comparte sus experiencias como futbolista y aporta su visión sobre el Mundial 2026 junto a exjugadores de renombre como Oscar Ruggeri (64) y Ezequiel "Pocho" Lavezzi (41).
En los momentos de un break futbolero, el Kun Agüero encuentra su cable a tierra favorito en la compañía de su hija Olivia (2), quien lo contiene como nadie y potencia su ya habitual buen humor.
Fruto de su relación con Sofía Calzetti (30), Olivia es la luz de los ojos del exfutbolista, que en sus momentos libres disfruta de la calidez, la ternura y las ocurrencias de su heredera, muy parecida a él por su carácter divertido.