Así está hoy Olivia, la hija de Sofía Calzetti y el Kun Agüero

Le tocó vivir una nueva Copa del Mundo desde un lugar especial, jugando de local gracias a la suntuosa casa que posee en Hollywood Beach y con la novedosa experiencia de La Casa del Kun, el programa de streaming y de TV por cable que se emite desde Miami.

Sergio "Kun" Agüero y Olivia

Así, muy cerca de sus excompañeros de la Selección argentina y de su amigo Lionel Messi (39), Sergio "Kun" Agüero (38) comparte sus experiencias como futbolista y aporta su visión sobre el Mundial 2026 junto a exjugadores de renombre como Oscar Ruggeri (64) y Ezequiel "Pocho" Lavezzi (41).

Sergio "Kun" Agüero y su hija, Olivia

En los momentos de un break futbolero, el Kun Agüero encuentra su cable a tierra favorito en la compañía de su hija Olivia (2), quien lo contiene como nadie y potencia su ya habitual buen humor.

Sofía Calzetti y Olivia

Fruto de su relación con Sofía Calzetti (30), Olivia es la luz de los ojos del exfutbolista, que en sus momentos libres disfruta de la calidez, la ternura y las ocurrencias de su heredera, muy parecida a él por su carácter divertido.