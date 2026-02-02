Valeria Mazza mostró su cambio de look tras las vacaciones: "El pelo necesita un mimo"

Siempre referente absoluta de la moda y la belleza, Valeria Mazza volvió a marcar agenda desde sus redes sociales al mostrar su cambio de look tras el verano. Luego de semanas de sol, mar y pileta, la supermodelo compartió el momento beauty en el que decidió renovar su cabello.

“Después del verano, sol, mar, pileta nuestro pelo necesita un mimo”, escribió Valeria en una de sus historias de Instagram, donde se la ve sonriente, relajada y disfrutando del ritual de cuidado capilar. Y agregó, agradecida: “Qué lindo volver a las manos mágicas de @diegoimpa”, en referencia a su estilista de confianza.

Un look fresco, natural y luminoso

En las imágenes que compartió, Valeria Mazza aparece con el pelo rubio más prolijo, hidratado y luminoso, manteniendo su clásico largo, pero con un acabado visiblemente más sano y natural. El styling acompaña la estética effortless que la caracteriza: ondas suaves, movimiento y un brillo que habla de un trabajo enfocado en la recuperación del cabello tras el desgaste del verano.

Para el momento beauty, la modelo eligió un vestido negro de escote en V, simple y elegante, que realza su figura y deja todo el protagonismo al rostro y al pelo. Fiel a su estilo, apostó por un look descontracturado pero sofisticado, ideal tanto para el día como para la noche.

El mensaje beauty que marca tendencia

Lejos de los cambios extremos, Valeria Mazza volvió a imponer una tendencia que pisa fuerte: cuidar el cabello, respetar su textura natural y apostar por tratamientos que prioricen la salud antes que el impacto. Su frase, “El pelo necesita un mimo”, resume una filosofía beauty cada vez más presente entre celebridades y referentes de estilo.

Valeria Mazza

Con más de tres décadas como ícono de la moda internacional, Valeria Mazza demuestra una vez más que la verdadera elegancia está en los detalles, en el cuidado personal y en saber cuándo renovarse sin perder la esencia. A sus 53 años, la supermodelo argentina sigue brillando, inspirando y confirmando que el paso del tiempo también puede ser sinónimo de plenitud, frescura y belleza real.

AM