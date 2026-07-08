Aunque en plena Copa del Mundo 2026 sus días transcurren en Marbella, epicentro codiciado del verano europeo, Evangelina Anderson irradia espíritu mundialista. Y fue durante la previa del partido entre Argentina y Cabo Verde que la exesposa de Martín Demichelis —desde mediados de 2025— y figura de Telefe acortó distancias con un guiño fashionista de alto impacto.

Evangelina Anderson lució una microbikini mundialista desde Marbella

Bajo la dorada golden hour y en una playa casi desierta de turismo, la ex MasterChef Celebrity posó para una serie de fotos con una microbikini como protagonista. Pero, más allá de su trabajada figura, fueron los guiños albicelestes y los detalles bordados en su traje de baño los que dieron que hablar.

El look mundialista de Evangelina Anderson

Con colores alusivos a la bandera argentina, la comunicadora dejó claro que todo está en los detalles: desde las tres estrellas bordadas en los laterales del corpiño hasta el número 26 estampado en uno de los lados, en clara referencia al dorsal de Nahuel Molina en la Selección argentina.

Evangelina potenció su traje de baño colaless, de tiras finas regulables, con un collar de gran tamaño que llevaba un sol dorado, otro símbolo patrio visible que completó el look.

Evangelina Anderson en Marbella

"En donde sea, siempre alentándote", compartió la mamá de Bastian, Lola y Emma, quien atraviesa unos días de descanso entre relax y meditación frente al mar.